Va studia moda şi luxul la Paris

IFA – International Fashion Academy – este una dintre cele mai mari şcoli de fashion design din lume, alături de Paris Fashion Institute, Central Saint Martins din Londra, Istituto Marangoni la Milano, celebrul Polimoda din Florenţa, ori New York University, Parsons The New School For Design şi Fashion Institute of Technology, şcoli aflate dincolo de Ocean. Orădeanul Ionuţ Cercea, student la Facultatea de Arte Vizuale Oradea, are şansa de a fi admis la IFA Paris, şcoală cu o tradiţie începută în 1982, care ţine cursuri universitare în campusurile din Paris sau Shanghai. În plus, studenţii la IFA pot beneficia de burse şi îşi pot continua studiile de design cu un MBA în Fashion Business, Luxury Brand Management sau Global Fashion Media.



Va păşi în sălile de studiu ale IFA Paris, o școală de modă de vârf, care își are rădăcinile ferm stabilite în istoria artelor și meșteșugurilor din Franța. Instituţia operează şi în China de mai bine de zece ani, precum și în Turcia și Thailanda, printr-un parteneriat.

Studenţi de peste 50 de naţionalităţi studiază la IFA metode și practici din sectorul de lux în general, și în special pe cele din sectorul modei.

Orădeanul Ionuţ Cercea nu se află la prima sa experienţă pariziană. Câştigătorul publicului, cât şi al juriului de specialitate la Inside Fashion Gala – competiţie organizată de cel mai mare producător mondial de fermoare, YKK – Ionuţ a primit ca premiu participarea la Premiere Vision, locul unde întreaga industrie a modei se întâlnește, locul unde 62.000 de profesioniști din industrie, din peste 120 de țări, se reunesc pentru a împărtăși idei, a pune la cale afaceri şi pentru a construi noi colecții. Ionuţ a convins atât specialiştii cât şi publicul propunând, în ţinuta cu care a intrat în competiţie, „elemente de forță, energie și vitalitate, caracteristice nobilului războinic samurai, elemente obținute atât constructiv, cât și decorativ”. Ionuţ Cercea a adus în contemporaneitate un costum medieval, o ţinută care se descompune, se dezintegrează în elemente constructive, pentru a scoate la iveală, în cele din urmă, o ținută street-wear masculină. „Fiind student la Facultatea de Arte din Oradea, în anul trei, sub impulsul rezultatelor la concursurile din domeniul fashion design-ului la care am participat la nivel naţional, mi-am propus să merg mai departe, să studiez în domeniul modei şi să aprofundez. Drept urmare, încă din ianuarie m-am informat care sunt perspectivele de a studia în străinătate şi mi-am depus dosarul la câteva universităţi, printre favorite fiind IFA – International Fashion Academy Paris.

După ce am depus actele şi mapa cu micile realizări, am fost contactat pentru un interviu virtual cu domnul Jean Marc Chauve, director de imagine şi modă, care a colaborat şi cu cei de la Maison Margiela. Iar acum am primit răspunsul pe care îl aşteptam de atâta timp, că am fost admis”, spune Ionuţ Cercea. Printre personalităţile de care se leagă numele institutului se află şi cel al preşedintelui onorific.

IPA susţine că o parte din succesul pe care îl are poate fi atribuit influenței, în modă şi în educaţie, a preşedintelui onorific Olga Saurat, fostul decan de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, una dintre cele mai prestigioase școli de modă din lume. Ea a fost, de asemenea, președintele Asociației „des Meilleurs Ouvriers de France”, care selectează în fiecare an cei mai buni profesioniști din Franța.

Fost membru al Conseil de l’Ordre National du Merite, doamna Saurat a primit unele dintre cele mai înalte distincții ale Franței, printre care și Commandeur de la Legion d’Honneur, Ambasadorul Franţei pentru Haute Couture în Japonia, Canada, Statele Unite, Pakistan, Rusia, Ungaria, China și Thailanda.