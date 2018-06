Vadu Crisului si Auseu la European PICNIC 2018

Din Romania au participat delegatii din comunele Vadu Crisului si Auseu, in frunte cu primarii si viceprimarii localitatilor, precum si un grup din comuna Culciu din judetul Satu Mare.

In perioada 22-24 iunie in localitatea Altopiano della Vigolana si au dat intalnire pe langa gazde peste 180 de persoane, reprezentanti al comunelor din 18 tari europene de la Germania, prin Cehia, pana-n Croatia . Proiectul a avut trei axe: una culturala, in care formatii din localitati participante si au prezentat cate un program artistic, sambata o zi dedicata gastronomiei, prin organizarea unui concurs de gatit si o conferinta dedicata prezentarilor si dezaterilor pe teme cu care se confrunta comunitatile din Europa.Vineri dupa masa in localitatea Vigolo Vattaro a avut loc parada participantilor pe strazile satului, acompaniat de catre formatia Corpo Musicale San Giorgo, apoi a avut loc deschiderea evenimentului si un dineu oficial organizat in cinstea invitatilor.Seara a continuat cu programul artistic oferit de catre Grupul Folc din Brezova(Cehia), Harmonic Factory Theilheim( Germania) si Banda Folk Di Casteloo Tesino din Italia. Sambata dimineata la ora 10 echipele s-au pregatit pentru gatit.Comunele bihorene, cu Cosma Dorel, primarul comunei Vadu Crisului in calitate de master chef au pregatit sarmale in oale de lut si taitei cu branza sarata, ei fiind revelatia concursului, standul roman – mancarurile pregatite, preparatele pentru degustare si palinca de Bihor- fiind asaltat de persoanele din celelalte delegatii participante. La ora 14 delegatiile prezente au urcat pe scena si au salutat publicul.În cadrul ediției a VIII-a a proiectului Picnic European, a avut loc dezbaterea ,,Cartea Albă a viitorului Uniunii Europene,, cu participarea reprezentanților tuturor celor 18 state prezente. Prezentarea fiecarei țări a fost făcută de către reprezentantul desemnat și au fost analizate problemele principale cu care se confruntă comunitățile rurale din Uniunea Europeană. România a fost reprezentată de către doamna Ancuța Șchiop, viceprimarul comunei Aușeu. Pe baza acestor analize a fost ,,completată,, Cartea Albă a viitorului Uniunii Europene, cu propuneri și idei de dezvoltare a comunităților rurale din statele membre. Aceasta a fost transmisă conducerii Uniunii de către europarlamentarii Italiei, prezenți la conferință.

Având în vedere faptul că pentru multe dintre țările participante anul 2018 este Anul Centenar, în cadrul proiectului a fost deschisă și expozitia de fotografie,, Europa de ieri și de astăzi,, unde fiecare stat a expus imagini din Primul Război Mondial și din anul 1918, considerat ,,anul națiunilor,, perioada în care majoritatea statelor prezente au pus bazele statului modern. S-a văzut astfel că tările europene au un trecut clădit pe aceleași evenimente și principii, un prezent comun în cadrul Uniunii și un viitor pe care împreună îl putem construi strălucit.

Dupa dezbatere au avut loc doua vizite, la o fabrica de rulmenti care functioneaza in comuna Altopiano della Vigolana si la o intreprindere familiala care produce si prelucreaza fructe.

Seara membrii delegatiilor s-au intalnit la o cina comuna, unde formatiile artistice si solistii vocali prezenti la eveniment au prezentat cate un program cultural. Comunele bihorene au fost reprezentati de catre solista de muzica populara Andrea Suciu din Auseu, care a fost aplaudata la scena deschisa de catre cei prezenti la eveniment.