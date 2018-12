Verde la ajutor de stat pentru Sogefi

Sogefi Suspensions Eastern Europe, firma care va investi circa 50 de milioane de euro în Parcul Industrial din Oradea, este una dintre cele cinci companii care a primit aprobare pentru ajutor de stat.

Acordul pentru ajutorul de stat, în valoare de 104 milioane de lei, semnat luni, 10 decembrie 2018, de către ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici, îi permite firmei Sogefi să finanţeze o parte din proiectul de investiţii care vizează înfiinţarea unei fabrici pentru producerea de componente pentru sistemul de suspensii auto, în valoare de circa 50 de milioane de euro, la Oradea.

Sogefi Suspensions Eastern Europe SRL din Oradea este subsidiara holdingului Sogefi Suspensions SA din Franţa. Investiția francezilor va fi făcută în Parcul Eurobusiness I, pe o suprafaţă de 94.332 mp, şi va genera peste 200 de locuri de muncă pentru bihoreni în domeniul automotive.

Sogefi Suspensions SA este unul dintre cei mai importanţi fabricanţi de componente auto. Producătorul deserveşte companii precum Renault Nissan, Daimler, Nissan, BMW, VW, Peugeot Citroen, Ford, Toyota.

Grupul Sogefi a fost întemeiat în 1980 şi este cotat la bursa din Milano, fiind un furnizor mondial de design şi componente de suspensie flezxibilă şi sisteme de filtrare aerisire şi răcire atât pentru echipamentele originale, cât şi pentru canalele ulterioare.

„Clienţii noştri principali sunt Renault Nissan, Daimler, Nissan, BMW, VW, Peugeot Citroen, Ford, Toyota. Grupul are 36 de filiale, patru centre de cercetare şi dezvoltare cu o cifră de afaceri de 1,67 miliarde de euro în 2017. Acum un an am hotărât să ne extindem operaţiunmile suspensii în Europa de Est investind peste 50 milioane de euro”, a declarat Pasquale Colicchia, reprezentantul grupului Sogefi.