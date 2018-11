Vernisaj la teatru: „Oradea mea de turtă dulce”

Teatrul Regina Maria invită publicul orădean la expoziţia de pictură „Oradea mea de turtă dulce”. Expoziţia cuprinde 16 tablouri, create de „pictactriţa” Adela Lazăr, în care sunt ilustrate clădiri reprezentative ale oraşului nostru, într-o manieră inedită.

Adela Lazăr a imaginat o lume de basm, idilică, plină de culoare, în care emblemele oraşului Oradea, cărora le-a păstrat intacte elementele identitare, sunt transpuse metaforic, prin spirit ludic şi joc cromatic, în arhitecturi care ne aduc aminte de fantasticul copilăriei.

Actriţă înzestrată cu talent nativ pentru artele plastice, Adela Lazăr s-a decis să-şi valorifice talentul şi creativitatea la îndemnul apropiaţilor, care i-au admirat picturile în urmă cu 12 ani. Prima expoziţie, „Chevalet”, a avut loc în anul 2008, la Librăria Guttenberg, în cadrul unui eveniment realizat alături de colegul ei, actorul Ciprian Ciuciu.

„Ciprian a şi-a lansat atunci volumul de poezie ‘Cu paşi de bebeluş’ şi alesese tablouri de ale mele pentru ilustraţia grafică a cărţii. Împreună am decis să facem o lansare de carte şi un vernisaj totodată, a fost ca un debut în doi”, a mărturisit Adela.

În anul următor, Adela s-a înscris în cadrul Asociaţiei Artiştilor Plastici din Târgul Mureş, oraş care i-a găzduit o nouă expoziţie şi a participat la o tabără de pictură din Grecia. A urmat, pentru orădeni, expoziţia „Hainele cel noi ale împăratului”. „Prima dată când am ajuns în Oradea, am rămas fascinată de Palatul Vulturul Negru. M-am simţit ca un copil care a pătruns în povestea lui Hansel şi Gretel şi care are în faţă un imens castel de turtă dulce”, îşi aminteşte Adela. Ideea castelului de turtă dulce a continuat să-i sfredelească imaginaţia, şi a determinat-o să-şi aplece privirea de artist şi asupra celorlalte clădiri. Aşa s-a născut tabloul cu Palatul Moskovits-Miksa, care în cadrul expoziţiei „Hainele cele noi ale împăratului”, s-a bucurat de un real succes.

„Atunci am decis să arăt prin picturi cum se vede oraşul Oradea, privit prin ochii mei. Cum arată el în lumea mea de basm”, a explicat artista.

Printre emblemele surprinse în picturile Adelei, orădenii vor recunoaşte: Palatul Moskovits-Miksa, Palatul Vulturul Negru, Sinagoga Creştină, Palatul Episcopal, Palatul baroc, Teatrul Regina Maria, Casa Deutch, etc.

Vernisaj cu surprize

Orădenii care sunt curioşi să cunoască o atlă faţetă a Oradei sunt invitaţi miercuri, 5 decembrie, de la ora 16:30, în foaierul de la parterul Teatrului Regina Maria, la un vernisaj care se anunţă plin de surprize muzicale… şi nu numai. Vor lua cuvântul: criticul de artă Ramona Novicov, scenografa şi artistul plastic Vioara Bara, preşedinta Uniunii Artiştilor Plastici filiala Bihor, actriţa Ioana Dragoş Gajdo şi arhitectul Dan Costa.

Ulterior, expoziţia, care este cu vânzare, va putea fi admirată de spectatorii teatrului, doar înainte de începerea spectacolelor, până în data de 16 decembrie, inclusiv. Orădenii curioşi să admire creaţiile Adelei o pot găsi şi pe hadellashop.ro.