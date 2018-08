Vicepreședintele Consiliului Județean – manevre rutiere ilegale în Capitală

Am primit pe adresa redacției două fotografii, în care mașina de serviciu a vicelui CJ Bihor, Traian Bodea, era oprită ilegal, în Capitală, în această dimineață, pe o stradă unde accesul era interzis.

Contactat telefonic, Bodea ne-a recunoscut faptul că a fost la volanul Skodei Superb, cu numărul de înmatriculare BH03CJB. Însă afirmă că nu a coborât din mașină, ci doar a așteptat câteva minute, până când cineva i-a adus un document.

„Va rog sa publicati pozele atasate surprinse in aceasta dimineata in Bucuresti, in zona ministerelor sanatatii, de interne si muncii. Masina CJ Bihor a intrat pe interzis si a parcat sfidator pe 3 locuri de parcare. Se observa in poze semnul rutier intrare interzisa si faptul ca toate celelalte masini sunt parcate ordonat “in spic”. Pana si bucurestenii sunt mai civilizati decat reprezentantii CJ Bh. Sa le fie rusine pentru modul in care ne reprezinta in Capitala”, ne transmite cititorul, în scrisoarea electronică transmisă redacției, atașând fotografiile relevante.

Bodea: Mașina nu era parcată, ci oprită

„M-am oprit să îmi dea cineva un dosar, deoarece nu aveam loc de parcare. Nici nu am coborât din mașină, nu am ieșit din mașină. Fotografia este reală. Dar eu personal nu m-am dat jos din mașină. M-am oprit, pentru că nu avem unde să parchez, am luat un document și am plecat mai departe. Dacă am stat 2-3 minute. Mașina nu era parcată, era oprită”, ne-a precizat Bodea, care s-a declarat dezamăgit că pentru această mișcare a fost reclamat, în condițiile traficului și a deficitului de locuri de parcare din acea zonă a Capitalei.

Traian Bodea nu este singurul politician din Bihor imortalizat făcând manevre ilegale în trafic. La rându-i, primarul Ilie Bolojan a fost surprins în câteva rânduri, ba parcând ilegal, ba circulând pe sens interzis, chiar pe strada Primăriei.

De altfel, în 2017, primarul Oradiei a rămas fără permis, din cauza vitezei excesive cu care fusese depistat, pe DN 79.