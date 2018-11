Victorie pentru Steaua în primul meci al derbyului

Găzduită de Bazinul Steaua, partida s-a încheiat cu scorul de 10-7 (2-1, 3-3, 2-1, 3-2), după o dispută echilibrată. Spre deosebire de meciurile directe anterioare, echipa noastră a oferit o replică consistentă. Gazdele au avut avantaj minim după prima jumătate a întâlnirii, scor 5-4, dar au mărit apoi ecartul în următoarele două sferturi, impunându-se în final cu 10-7.

Antrenorii Dorin Costrăş (principal) şi Ciprian Câmpianu (secund) au aliniat echipa: Zivojinovic, Gavriş – portari; Inaba 4 goluri marcate, Grummy 2, R. Georgescu 1, Vancsik, Dobre, Costa, R. Szabó, Popoviciu, Kováts, Gergelyfi, Remeş, N. Ilisie, Czenk.

„Sunt mulţumit în general de jocul echipei, de dăruirea şi ambiţia băieţilor. Am făcut totuşi unele greşeli care ne-au costat. Per ansamblu, Steaua este peste noi, dar am reuşit să îi punem probleme. Sper să repetăm evoluţia bună şi în partida de sâmbătă”, ne-declarat antrenorul Dorin Costrăş.

Cel de-al doilea meci al “dublei” dintre cele două formaţii, contând pentru etapa a 7-a stagională, se va desfăşura sâmbătă, de la ora 12:00.