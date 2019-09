VIDEO | Un vitezoman depășește o ambulanță care se îndrepta spre spital cu girofarele aprinse

Evenimentul a avut loc marți seara, pe DN1, în jurul orei 20:57, în localitatea Bărcănești, Judetul Ilfov. Ambulanța transporta un pacient și se deplasa către spitalul din Ploiești. Șoferul Jeep-ului a dat zeci de flash-uri salvării și, în cele din urmă, a trecut nervos in față, depașind-o pe banda din dreapta, relateaza realizatorul filmării. Întreaga întâmplare a fost filmată de o cameră de bord a unui autoturism și publicată pe platforma Youtube.

„Doar la noi in România se poate intâmpla așa ceva. Să vă explic într-un mic rezumat despre ce este vorba. Aseară, pe la ora 20:57, in localitatea Bărcănești, Judetul Ilfov, șeful meu se deplasa catre Ploiești, având o problemă de sănătate mama acestuia, care se afla in ambulanța respectivă. La un moment dat, în spatele lui, observă că se deplasează spre acesta un Jeep, parcă Jaguar, din câte se vede în imagine, dându-i acestuia flash-uri. Șeful meu se dă la o parte și ce credeți?!…. Inclusiv ambulanța are parte de o “ploaie” de flash-uri. Iar dupa cum se vede in imagine, acest Jeep «de România» depășește ambulanța pe partea dreaptă. Minunat!”, a scris Ionuț Popescu, realizatorul filmării pentru Realitatea.net