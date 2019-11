Viitorul nostru nu poate fi diferit dacă facem mereu aceleași alegeri

Bilanțul lor este valul de români care au plecat din România pentru că au simțit că nu mai au nicio șansă la o viață împlinită în țara lor.

Adevărul este că vechea clasă politică a eșuat. Iar un vot pentru oamenii care provin din vechea clasă politică nu este altceva decât o prelungire nedorită a actualei stări de fapt, o amânare a binelui la care avem dreptul.

Viitorul nostru nu poate fi diferit dacă alegem să ne conducă aceiași oameni.

Chemarea noastră la un vot pentru Dan Barna pe 10 noiembrie, nu este, de fapt, despre Dan Barna. Este despre mișcarea care s-a născut în urmă cu trei ani, a oamenilor obișnuiți care au avut de ales între a pleca și a rămâne și a lupta aici, pentru o viață mai bună. Nimeni nu ne dădea nouă, USR, vreo șansă în 2016. Eram o mână de oameni obișnuiți, fără legături cu vechea clasă politică, fără relații, având doar propriile lor experiențe de viață și profesionale în spate.

Dar noi, USR, am reușit să intrăm în Parlament. Pentru că eram și suntem motivați de gândul că am intrat în politică pentru binele comun și milioane de oameni și-au pus încrederea în noi în 2016, la #farapenali și pe 26 mai, la alegerile europarlamentare.

În Parlament am luptat împotriva încercărilor regimului Dragnea de a transforma România într-un stat infracțional și de a ne scoate din Europa. Am luptat împotriva modificării legilor justiției și penale care favorizau hoții și criminalii. Pe unele le-am blocat, pe altele le-am amânat. Am strâns peste 1 milion de semnături #farapenali și mai avem câțiva pași până când vom introduce #farapenali în Constituție. Am adus vocea oamenilor in Parlament și am făcut Parlamentul mai transparent în fața oamenilor.

Din fericire, votul vostru din 26 mai a oprit planul lui Dragnea de a ne scoate din Europa. Dar PSD nu a renunțat la subordonarea justiției și la transferarea banilor noștri în buzunarele lor. Un astfel de partid nu poate supraviețui dacă nu rămâne conectat la putere și la resursele statului. De aceea este important ca PSD să nu ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de unde să capete o nouă legitimare și un nou avânt.

Dan Barna este un exponent al acestei mișcări a oamenilor obișnuiți, cu o altă viziune despre politică și care revendică azi dreptul de a-și spune planul despre România. Vine din stradă și are în spate o carieră fără legătură cu vechea politică. A reușit tot ce și-a pus în cap: a încheiat cu succes campania #farapenali, a realizat proiectul politic al Alianței USR PLUS, care a reușit să obțină, în 26 mai, 2 milioane de voturi. România are nevoie de un președinte cu ADN USR-PLUS, de luptător. Dan Barna îl are.

Suntem în ultima săptămâna de campanie. Poate că mulți ezitați pentru că nu știți încă dacă să dați o misiune atât de grea și de importantă pentru viețile voastre și ale copiilor voștri pe mâna unor oameni noi în politică, așa cum suntem noi, cei din USR și PLUS. Oameni noi care mai fac greșeli, nu au întotdeauna cuvintele potrivite la ei, nu știu învârtelile politice și nici nu vor să le afle, dar sunt cinstiți și profesioniști și nu au niciun alt interes decât să facă bine. Pentru asta am intrat în politică.

E vorba despre breșa aceea în sistem pe care am făcut-o în 2016, care peste doar câteva zile se poate închide. Tur 2 fără PSD. Cine s-ar fi gândit la asta în urma cu doar 3 ani?

Așa cum a demonstrat în cei trei ani de luptă împotriva regimului Dragnea care vroia să scoată România din Europa, USR este singura forță care are și voința și energia să modernizeze România. Noi nu fugim atunci când e de dat o bătălie. Noi nu închidem ochii la nedreptate și la jaf. Nu măturăm sub preș aroganța și neputința statului.

Ca această mișcare să câștige, pentru un viitor diferit de ceea ce a fost până acum, singura soluție este un vot pentru Dan Barna. Un vot pentru Dan Barna este un vot pentru schimbare.

