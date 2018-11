Vinovatul, filmul danez propus la premiile Oscar, apare la Cinema Palace

Cu o acțiune statică în care se pune accent doar pe efectele pe care filmul îl are asupra spectatorilor, „Vinovatul” este considerat de către New York Times „una dintre marile revelații ale anului”.

Practic, întreaga acțiune are loc în același spațiu și se învârte în jurul poveștii pline de suspans în care un ofițer de poliție primește un apel de urgență de la o femeie care susține că a fost răpită.

Căștile, telefoanele și computerele sunt singurele elemente de recuzită, iar restul personajelor principale fiind doar auzite prin telefon, nu văzute și în persoană. 85 de minute de adrenalină în care debutantul Gustav Möller reușește imposibilul, ținîndu-te pe muchia scaunului cu un thriller minimalist filmat în timp real, într-un interior unic, cu un personaj care vorbește nonstop la telefon.

Presa internațională îl declară „Imprevizibil până la ultimul apel” (Indiewire) sau „Un val de adrenalină” (The Hollywood Reporter), pe când Cinemagia îl consideră „Un film care te lasă să respiri doar când vrea el”.

„Ideea filmului mi-a venit când am dat peste un apel 911 al unei femei răpite. Femeia călătorea cu mașina iar răpitorul se afla lângă ea, drept pentru care a vorbit în coduri la telefon. La început, am fost acaparat de suspansul apelului, ca oricare alt ascultător. Dar, apoi, am început să mă gândesc la motivul pentru care a fost atât de intrigant. Chiar dacă tocmai ce ascultasem o înregistrare audio, am simțit de parcă totul s-ar fi întâmplat în fața ochilor mei. Am văzut femeia, mașina în care se afla, drumul pe care mașina mergea și chiar răpitorul care stătea lângă ea. Mi-am dat seama că fiecare persoană care ar fi ascultat acea convorbire telefonică, ar fi avut imagini diferite: o altă femeie, un alt răpitor, și tot așa. Am început să mă gândesc: ce ar fi dacă aș folosi această idee de creare de imagini mentale într-un film?”, spune regizorul Gustav Möller.