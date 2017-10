Violatorul în serie eliberat pentru bună purtare a recidivat. Victima e chiar mama lui!

Procurorii din Beius se ocupa de caz si au transmis ca in seara zilei de 10 octombrie a.c., între orele 20:00 – 21:00, timp de aproximativ 30 – 40 de minute, Hera Cristea Petru a incercat sa isi violeze mama, in locuința de la Borz. Animalul si-a lovit mama, pe Maria Hera, provocandu-i leziuni traumatice ce au necesitat un număr de 3 – 4 (trei – patru) zile de îngrijiri medicale.

Imediat dupa ce a incercat sa isi siluiasca propria mama, inculpatul a disparut de la domiciliu si e cautat de politisti. Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş a solicitat Judecătoriei Beiuş emiterea unui mandat de arestare în lipsă faţă de inculpatul Hera Cristea Petru. Vineri, 20 octombrie, Judecătoria Beiuş a emis mandat de arestare în lipsă faţă de inculpatul Hera Cristea Petru.

„În seara zilei de 10.10.2017 în intervalul orar 20:00 – 21:00, timp de aproximativ 30 – 40 de minute, aflându-se în incinta locuinței din localitatea Borz, jud. Bihor, inculpatul Hera Cristea-Petru, a încercat prin costrângere să întrețină raporturi sexuale cu mama sa Hera Maria, a agresat-o fizic pe aceasta. Inculpatul a plecat de la domiciliu, nefiind găsit până în prezent”, explică prim procurorul Birta Cristina.

Istoric greu

Una dintre tentativele de viol a individului a fost in 2004, cand a incercat sa isi si jefuiasca victima. Eliberat conditionat in octombrie 2009, Hera nu s-a potolit si, in ianuarie 2010, a incercat din nou sa violeze o femeie. In septembrie acelasi an, recidivistul a incercat sa violeze, pe Podul din Dragos Voda o tanara, dar a fost vazut si prins de doi adolescenti.

Pentru cele doua tentative de viol din 2010, Hera a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, dar, la fel ca la prima detentie, a fost eliberat conditionat in 2013, tot in luna octombrie. Numai ca in anul urmator, 2014, de Pasti, individul a fost aruncat dupa gratii iar fiindca a incercat din nou sa violeze o tanara pe Podul Intelectualilor. Desi a fost batuta crunt, fata a reusit sa fuga fiindca se apropia un necunoscut, iar violatorul a fost prins la doua ore, pe baza imaginilor video inregistrate cu camerele de pe podul respectiv.

A primit o pedeapsa de cinci ani, dar, de putin timp, a fost iar lasat in libertate de magistrati. Ramane de vazut ce pedeapsa va primi acum si daca I se va mai da voie sa fie eliberat conditionat, inainte de termen, pe diverse motive, la fel ca pana acum.