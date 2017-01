Virgil Preda va candida ca vicepreşedinte

Deşi mai sunt circa trei luni până la alegerile Federaţiei Române de Atletism (programate la finele lunii aprilie), antrenorul orădean Virgil Preda şi-a anunţat de pe acum intenţia de a candida pentru postul de vicepreşedinte.

Virgil Preda a creat, alături de soţia sa, Mariana, o veritabilă şcoală de atletism în Oradea, în probele de sărituri. Timp de 40 de ani, şi-a pus amprenta asupra acestui sport, crescând şi şlefuind tinere talente, care au cucerit nenumărate medalii şi titluri la Campionate mondiale, europene, balcanice şi naţionale. Cel mai mare succes în constituie titlul de campioană mondială de junioare, cucerit de săritoarea în înălţime Ligia Grozav. Reputatul antrenor a format numeroşi alţi atleţi de valoare, cum sunt Cornelia Deiac, Edwárd Sebestyén, Andrea Ispan, Ion Vasile, Pásztai Zoltán, Halai Erika etc.

„Într-adevăr, am decis să îmi depun candidatura pentru postul de vicepreşedinte al federaţiei. Până acum, am fost membru în Consiliul federal, dar nu am reuşit să realizez prea multe dintr-o astfel de funcţie în care nu prea ai posibilităţi de decizie. Am vorbit cu mai mulţi colegi din ţară şi am decis să încerc să candidez. Poate că se va considera că experienţa, personalitatea şi ideile mele ar putea să ajute atletismul românesc. Dacă voi fi ales bine, dacă nu, iarăşi va fi bine, mă voi retrage şi gata. Nu am ce să pierd, pentru că nu am cîştigat oricum prea mult din atletism. Ce să pierd, eventual lanţurile cu care am fost legat de munca mea!”, ne-a declarat Virgil Preda.

Misiune dificilă

Experimentatul antrenor îşi exprimă regretul pentru faptul că autorităţile locale nu l-au sprijinit prea mult în activitatea sa. „În Bihor, nu am fost apreciat şi respectat pentru munca mea. Să vedem, poate că la nivel naţional, vor exista totuşi oameni care aprecieze ceea ce am făcut eu pentru atletismul românesc. Pe cei care mă analizeaă şi mă critică, îi invit să facă ei ceea ce am făcut eu şi apoi să vorbească!”, afirmă Virgil Preda.

Antrenorul este de părere că aceia care vor veni la conducerea federaţiei vor avea o misiune extrem de dificilă. „Oricine va fi ales, se va confrunta cu probleme majore. Atletismul românesc, la fel ca şi alte sporturi individuale din ţara noastră, se află într-o situaţie critică. Atletismul nu trebuie lăsat să moară. Va fi foarte greu de recontruit, de reluat munca, începând de jos. Sportivii de valoare sunt tot mai puţini şi nu poţi să faci Picasso dintr-un pictor slab, chiar dacă îi pui la dispoziţie acuarele şi vopsele scumpe”, apreciază Virgil Preda.