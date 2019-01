„Viziuni personale” în Cetatea Oradea

Cea de a şaptea ediţie a Festivalului Internațional de Fotografie „Carol Pop de Szathmári – Szathmári Pap Károl” a debutat vineri cu vernisajul expoziţiei artistului fotograf Illés Imre, membru al Clubului Fotografic ”Nufărul” din Oradea, chiar de Ziua Artei Fotografice în România.

Intitulată „Viziuni personale”, expoziţia a fost deschisă în Galeria ”Ștefan Vilidár István” din Cetatea Medievală Oradea, şi cuprinde 41 de fotografii realizate anul trecut, care cuprind mai multe genuri ale artei fotografice: eseu, peisaj, fotografie creativă, natură statică, street și socio-fotografii.

Amfitrionul vernisajului, artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP, președintele Asociației Internaționale ”Euro Foto Art” și directorul Festivalului Internațional de Fotografie, a urat „La mulţi ani!” tuturor artiştilor fotografi cu ocazia Zilei Artei Fotografice în România. Prima dată când a deschis Galeriile sub Pasajul „Vulturul Negru”, Ștefan Tóth întotdeauna a considerat oportun să deschidă şi o galerie de studio, unde să se poată organiza expoziţii de cameră. Rolul acestor galerii era de a lansa tineri artişti fotografi. În acest context, în noul sediu din Cetate s-a găsit un spaţiu adecvat pentru acest lucru, Galeria ”Ștefan Vilidár István”. „Astăzi avem posibilitatea de a prezenta o expoziţie ‘minune’, în sensul că pe autorul acestei expoziţii l-am cunoscut în urmă cu un an datorită Ioanei Ştefănică de la Evenimente Oradea. Illés Imre a ajuns la primul curs pentru posesorii de telefoane mobile, Smart Mobile, organizat de Clubul Fotografic ‘Nufărul’ Oradea. În perioada respectivă el nu avea decât un telefon mobil şi o pasiune şi atragere spre acest mod de a fotografia, şi după terminarea cursului a cules şi informaţii suplimentare cu privire la folosirea corespunzătoare a unui smartphone. Şi iată, astăzi, ne prezintă această expoziţie. Eu vreau să îl felicit pentru ambiţie, pentru faptul că, deşi la început nu a avut decât un telefon mobil, a avut în schimb ceea ce foarte mulţi posesori de aparate de fotografiat performante nu au: ambiţia, seriozitatea şi perseverenţa. Fără acest lucru nu se poate progresa şi nu se poate realiza nimic”, spune Ştefan Toth.

Artă fotografică

Artistul fotograf Ştefan Toth a mărturisit că se bucură că a reuşit să prindă mai multe etape de dezvoltare a artei fotografice: analog şi digitală. Îşi aminteşte când au venit primii fotoreporteri de la Bihari Naplo să îl întrebe ce părere are despre aparatele digitale, aşteptându-se probabil că va fi contra acestui sistem. Dar a zis, fără să ştie depre ce este vorba, că nu contează aparatul, contează rezultatul final şi cine stă în spatele aparatului de fotografiat. „Arta fotografică este o artă în plină formare în România şi mă bucur pentru faptul că eu în acest oraş, timp de 43 de ani am pus bazele unei şcoli deosebite de fotografie şi astăzi, în Oradea, mă mândresc cu zeci de artişti fotografi care au ajuns la nivele superioare. În Oradea au apărut şi mai multe fotocluburi. Pot exista şi zece fotocluburi în oraş, nu contează. Oraşul poate înghiţi foarte mulţi pasionaţi ai artei fotografice. Mă bucur că arta fotografică este apreciată în ultima perioadă şi mă bucură că există foarte mulţi adepţi ai fotografiei artistice. Întotdeauna la cursuri am motivat de ce. Pentru că noi reuşim să producem o creaţie de artă fotografică care ajunge la sufletele oamenilor şi care este mult mai uşor înţeleasă decât o creaţie abstractă”. Ştefan Toth l-a felicitat cu ocazia organizării acestei expoziţii pe artistul fotograf Illés Imre şi i-a înmânat certificatul de patronaj al Asociației Internaționale ”Euro Foto Art”.

Ioana Ştefănică spune despre Illés Imre că este un om deosebit, un om frumos şi plăcut. „Mă bucur că am fost o unealtă a vieţii, care m-a pus atunci când a trebuit să iau legătura cu domnul Toth pentru ca ei, împreună, să ne poată aduce această expoziţie. Aş vrea să subliniez că e vorba de o muncă de echipă: Illés Imre, Ştefan Toth şi Andreea, soţia lui Imi, care l-a susţinut foarte mult. Admirându-i fotografiile mi-am dat seama cât de mult a evoluat. După cum mărturisea Imi, expoziţia este rodul muncii de doi ani de zile. Veţi vedea culoare, şi veţi vedea pasiune, dar mai mult decât atât veţi vedea putere. Puterea de a vedea dincolo şi de a arăta lumii acel ceva”, a spus Ioana Ştefănică.

Artistul fotograf Illés Imre a mărturisit: „Încă nu realizez ce se întâmplă. Îi mulţumesc domnului Toth pentru această şansă şi pentru faptul că m-a îndrumat până la acest pas”. Această preocuparea a devenit a doua lui pasiune, o modalitate excelentă de a se elibera de stresul zilnic.

Momentele muzicale ale vernisajului au fost oferite la vioară de reprezentantul „Dou Varadiensis” Lucian Malița, care a interpretat mai multe piese din repertoriul internațional. Expoziția de artă fotografică ”Viziuni personale”, organizată de Clubul Fotografic ”Nufărul” Oradea în parteneriat cu Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural sub patronajul Asociației Internaționale ”Euro Foto Art” va rămâne la dispoziția publicului până în 5 februarie, în zilele de lucru între orele 08:00 – 19:00, la care accesul publicului este gratuit.

Sâmbătă, la Galeria Euro Foto Art, a avut loc şi vernisajul expoziţiei fotoreporterilor maghiari, o expoziţie internaţională organizată de Uniunea Ziariştilor Maghiari.