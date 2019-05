Vloggerul Mircea Bravo îi îndeamnă pe oameni la alegeri cu un super video: „Așa a zis bunica”

Clipul, devenit viral încă de la primele ore de la postare, rezumă în mai puțin de două minute motivele pentru care nici o persoană nu ar trebui să ignore alegerile, îndemnând în acest fel românii să îşi exprime opţiunea la alegerile europarlamentare şi la referendumul din 26 mai.

Realizat de Mircea Bravo, clipul prezintă situația unui tânăr care îi cere bunicii sale o sumă de bani pentru a merge la Paris cu iubita..doar că ajunge să fie trimis la Căciulata, numai să nu lipsească din țară tocmai în ziua în care au loc alegerile.

Clipul „Așa a zis bunica” a făcut furori printre internauți și a depășit 2,5 milioane de vizualizări în primele 24 de ore de la publicare.

„Acesta este un clip mai degrabă de conștientizare civică. Noi producem umor dar am avut de-a lungul timpului și implicări în campanii sociale. În 2016 am mai realizat un clip cu mesaj de scos lumea la vot. Am mai avut o campanie de conștientizare a locurilor de parcare cu handicap. Știm că suntem urmăriți de milioane de oameni și credem că putem schimba mentalități prin clipurile noastre. Feedbackul negativ există, dar în proporții foarte mici, comparativ cu aprecierile. De obicei, alegem să îl ignorăm” a declarat Mircea Bravo pentru G4.Media.