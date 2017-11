Voie bună la „Balul Toamnei” de la Lazăr

A devenit o tradiție, ca, la mijlocul toamnei, Consiliul Școlar al Elevilor de la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” să organizeze una dintre cele mai îndrăgite activități ale sale, „Balul Toamnei”. Cea de-a VI-a ediție a balului a avut loc sâmbătă în sala de festivități a liceului.

Duelul gimnaziștilor

„Balul Toamnei” a avut trei concursuri, care s-au desfășurat sub atenta supraveghere a unui juriu format din profesori și elevi, membri ai Consiliului Școlar al Elevilor. La această ediție 9 perechi de elevi din clasele VI-VIII, pregătie de diriginții lor, Ioana Mladin, Carmen Bubela și Emilia Negru, și-au disputa locul pentru Zâna și Prințul Toamnă, fiind supuși unor probe amuzante, dar și de dans.

Și pentru că liceul nu duce lipsă de elevi talentați, aceștia și-au încântat colegii cu momentele artistice prezentate de George Ciula, Odette Mihoc, Ariana Turcuș, dar și de trupa de dans Pop Dolls. Aceștia au încântat publicul format din părinți, bunici, frați, dar și din profesori și colegii lor din clasele de gimnaziu și liceu.

Juriul a avut misiunea de a premia cele mai frumoase aranjamente confecționate din flori, fructe și legume, precum și cea mai reușita costumație de toamnă. Premianții din acest an al Balului Toamnei sunt: Zâna Toamnă- Alexandra Mathiu (clasa a VII-a), Prințul Toamnă – Raul Mateșan (clasa a VIII-a), locul II fete – Alexia Dani(clasa a VI-a), locul II băieți – David Cozi (clasa a VI-a) , locul III fete – Raluca Roman (clasa a VI-a), locul III băieți – Vlad Jiroș (clasa a VIII-a), Mențiune fete – Beatrice Berce (clasa a VIII-a), Mențiune băieți – Raul Jude (clasa a VIII-a). Cele mai reușite costume de toamne au fost prezentate de elevele Sorana Floroiu și Daiana Costaniuc, iar cel mai frumos aranjament a fost cel al elevei Diana Sabău. Seara s-a încheiat cu o reușită discotecă.

Personalitate și creativitate

Balul face parte din proiectul educativ „Anotimpurile”. Un proiect care se va desfășura pe toată perioada anului școlar în curs și va avea activități specifice fiecărui anotimp, acestea fiind coordonate de Consiliul Școlar al Elevilor și de profesorii Rodica Turcaș (director adjunct) și Carmen Bubela (consilier educativ).