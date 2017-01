Volum omagial închinat prof. Ioan Horga

Un colectiv de dascăli devotaţi i-a închinat profesorului Ioan Horga un volum omagial, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani. Volumul cu titlul „The European Space – Borders and Issues” a fost lansat, ieri, în sala de conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea, în prezenţa unui public numeros, alcătuit din colegi şi prieteni ai profesorului Ioan Horga. Volumul a fost coordonat de profesorii Mircea Brie, Alina Stoica şi Florentina Chirodea, de la Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării a Universităţii Oradea.

„Realităţile europene contemporane, construcţia europeană şi particularităţile spaţiului Uniunii Europene sunt teme generale care definesc repere ale unei bogate activităţi de cercetare ştiinţifică a profesorului Ioan Horga din ultimele două decenii. Opera sa ştiinţifică, care include şi cercetările istorice de la începutul carierei, numără aproximativ 200 de titluri. Aceste lucrări includ cercetări de sinteză şi analiză publicate sub forma unor monografii, cărţi de unic autor sau în colaborare, volume colective coordonate sau editate, studii şi articole de specialitate publicate în reviste prestigioase ISI sau în numeroase baze de date internaţionale. Publicaţiile sale au apărut la edituri prestigioase şi în reviste ale unor instituţii din ţară şi din străinătate.

Ca formaţie istoric, Ioan Horga a reuşit, printr-o aplecare asupra relaţiilor internaţionale, studiilor europene sau studiilor de securitate, şi printr-o largă deschidere către interdisciplinaritate, multidisciplinaritate şi transdisciplinaritate, să confere cercetărilor sale o perspectivă complexă şi necesară înţelegerii fenomenelor şi proceselor prezente în spaţiul european. Activitatea sa de cercetare este încununată de o bogată activitate didactică universitară, domnia sa fiind, prin rolul jucat în peisajul universitar orădean şi naţional, un deschizător de drumuri, un fondator de şcoală, un reper pentru noua generaţie pe care a format-o. Din această perspectivă, în primul rând eu, dar şi colegii mei din Universitatea din Oradea, îi datorăm respectul unui om care a slujit o cauză: crearea unei şcoli de relaţii internaţionale şi studii europene la Oradea”, a arătat în discursul său prof. Mircea Brie.

Merite

Profesorul Ioan Horga, o personalitate marcantă în domeniul Relațiilor Internaționale și Studiilor Europene, deschizător de drumuri și specialist recunoscut la nivel național și internațional, având o activitate prodigioasă în plan didactic și științific, le-a mulţumit colegilor săi pentru surpriza pe care i-au făcut-o la ceas aniversar, dar şi celor care l-au susţinut de-a lungul vremii.

„Aş cita un verset din Sfântul Apostol Pavel: «Binele este în mine, dar nu găsesc cum să-l fac». S-a spus mult despre ce am făcut bine, dar vreau să spun că mai mult nu am făcut. Şi pentru această parte pe care nu am făcut-o, iertaţi-mă, dar sunt un om. Pentru acest bine pe care nu l-am făcut, îmi cer scuze. S-a spus despre faptul că doar aici, eu şi colegii mei, am fi dezvoltat partea de studiu de frontieră şi de cooperare transfrontalieră. Nu este adevărat. Acest studiu al frontierei a pornit dintr-o relaţie de amiciţie cu colegul Alexandru Ilieş, în drum de la o conferinţă din Polonia, când ne spuneam: «Uite ce fac polonezii cu nemţii?!» şi ne-am întrebat de ce noi nu putem face la fel cu maghiarii. Desigur, fiecare a avut calea lui, el geograf, eu istoric.

El a dezvoltat bazându-se şi pe ceea ce au făcut colegii şi predecesorii dânsului din perspectivă geografică. Eu, dintr-o perspectivă istorică, apoi, din perspectiva relaţiilor internaţionale şi studiilor europene. Prin urmare, nu-mi atribuiţi mie totul. Au la fel de mari merite şi alţi colegi. Vă mulţumesc că sunteţi aici şi mă onoraţi”, a spus profesorul Ioan Horga.