Vor fi scutiţi de contribuţiile la sănătate

Veşti bune pentru miile sau zecile de mii de contribuabili care au fost anunţaţi de Fisc că trebuie să plătească contribuţii la sănătate pentru venituri infime, realizate în perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017. La Ministerul Finanţelor se află în elaborare un proiect de act normativ pentru scutirea de la plata contribuției de sănătate a persoanelor care în această perioadă au obținut venituri sub nivelul a 12 salarii minime brute.

De această scutire vor beneficia și cei care au primit deja decizii de impunere de la ANAF pentru contribuțiile la sănătate aferente perioadei.

„Mulți cetățeni au primit de la ANAF decizii de impunere pentru perioada 2015 -2017 privind plata contribuțiilor sociale. Având în vedere că de la 1 ianuarie 2018 persoanele fizice care obțin venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime pe economie nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate decât opțional, solicit Ministerului Finanțelor Publice să extindă această facilitate și pentru perioada 2015-2017. Nu este normal ca oamenii să fie împovărați cu obligații fiscale injuste în raport cu nivelul veniturilor încasate, iar cetățenii care au primit decizii de impunere trebuie să știe că vor beneficia și ei de aceste criterii”, a spus premierul.

În Bihor

Vasile Farc, reprezentantul departamentului Mass-Media de la Finanţele bihorene, ne-a informat că având în vedere că legislaţia s-a schimbat la mijlocul anului 2015, toate persoanele care au realizat venituri după acea dată erau obligate să plătească contribuţii la sănătate, indiferent de mărimea acestora. În ceea ce priveşte numărul contribuabililor din Bihor care au primit astfel de decizii nu se ştie cu exactitate, pentru că deciziile nu sunt defalcate pe categorii. „Pentru anul 2015, în judeţul Bihor au fost emise 20.511 decizii, din care 5.646 sunt de restituit şi 14.865 de plată. Pentru anul 2016 au fost emise 14.272 de decizii: 7.466 de restituire şi 6.806 de plată”, ne-a informat Vasile Farc.

„Am primit de la ANAF o decizie de impunere de 348 de lei, pe care o consider nereală, reprezentând contribuţii la sănătate. În decizia primită de la ANAF mi se spune că am avut venituri de 1.050 de lei pe lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2015. Eu nu ştiu să fi realizat aceste venituri. Ştiu doar că am vândut fier vechi de 18 lei în tot anul 2015”, a declarat pentru Jurnal Bihorean Viorel Ban, din Oradea. Omul spune că mai are dividende la SIF Oltenia, SIF Banat-Crişana şi SIF Transilvania, dar de câţiva ani nu a mai primit niciun leu.

Aşa că proiectul Ministerului de Finanţe este binevenit pentru Viorel Ban şi pentru alţii ca el.