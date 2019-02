Vor să știe secretul patronilor orădeni în relațiile cu administrația

Reprezentanții Organizației Patronilor Sălaj, însoțiti de Ioan Lucian, președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român și al Federației Patronilor Bihor, precum și reprezentanții oamenilor de afaceri din județul Bihor, au participat recent la o serie de întâlniri informale cu reprezentanții instituțiilor publice bihorene. Scopul întrevederilor a fost identificarea celor mai bune practici pentru îmbunătățirea dialogului și a climatului economic.

Având în vedere faptul că cea mai eficientă relație între entități publice (unități administrativ-teritoriale, instituții de învățământ, instituții de verificare și control guvernamentale) și mediul patronal se regăsește în județul Bihor, delegația oamenilor de afaceri sălăjeni a făcut deplasarea la Oradea pentru a vedea care sunt elementele determinante pentru funcționarea, în parametri atât de buni, a acestei relații.

Dezvoltarea zonei

În cadrul discuțiilor purtate cu viceprimarul Municipiului Oradea, Mircea Mălan, s-a remarcat deschiderea manifestată de către edilii orădeni pentru a încheia parteneriate viabile cu asociațiile patronale, bazate pe transparență și încredere reciprocă, obiectivul comun fiind dezvoltarea zonei. Delegația oamenilor de afaceri sălăjeni a fost primită de subprefectul Iulius Delorean și de vicepreședintele Consiliului Județean, Traian Bodea.

Atât subprefectul Delorean – de altfel, un foarte apropiat partener de dialog al mediului de afaceri bihorean – cât și vicepreședintele Traian Bodea, fost om de afaceri, au întărit spusele gazdelor de la FPB cu privire la buna colaborare între instituțiile pe care le conduc și reprezentanții mediului de afaceri din Bihor.

Cel mai recent exemplu al acestor bune colaborări este susținerea proiectului depus de organizația patronală bihoreană, pe zona transfrontalieră ROHU – Integrated center for the development of cross border mobility through advanced technologies, de către reprezentanții Consiliului Județean Bihor, proiect declarat câștigător. Delegația sălăjeană a fost formată din Alin Buză, președintele Organizației Patronilor Sălaj, și Vasile Margin, vicepreședintele Organizației Patronilor Sălaj.