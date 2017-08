Vorbeşte despre relaţia cu vedetele pe care le-a fotografiat

Fotograful vedetelor, Emil Kasa, este cel care a lansat în primăvara acestui an două expozitii fotografice, care au inclus fotografii din principalele obiective turistice ale Municipiului Oradea. Modelele participante la acest proiect, Krisztina Fenesi, Lavinia Mangra, Larisa Tamas, Petra Boantă şi Amalia Herlaş, modele ale Agenţieide modelling MModels Romania, au fost protagonistele şedintelor foto, fiind machiate de către Anita Kovacs şi Anca Lăzuran, hairstylisti fiind Paula Sas şi Anett Szabo.

O promovează pe Nicole Cherry

Dupa acest proiect, Emil a participat la o nouă sesiune de shootinguri în Bucureşti, cu mai multi artişti români. De mai bine de o lună, el are un contract cu Nicole Cherry, una dintre cele mai în voga soliste ale momentului.

“Îmi face o deosebită plăcere să am şansa de a colabora cu Nicole. A fost printre primele artiste pe care am reuşit să o fotografiez într-un eveniment privat, asta în urma cu mai bine de 4 ani. De atunci ne-am mai întâlnit la şedinte foto, dar şi la majoratul ei. Acum mă ocup de promovarea ei prin fotografii şi prin clipuri video de la concertele din ţară. Nicole a lansat recent un cover la piesa “Stronger than me” (Amy Winehouse), clipul este de asemenea filmat şi montat de mine”, a spus Emil.

În paralel, colaborează şi cu Yssa, o artistă aflată la început de drum, dar care promite multe. “Yssa m-a surprins încă de la început prin talentul şi ambitia ei. Zilele trecute a lansat o piesă super drăguţă, “TU”, în limba spaniolă, pe care vă invit să o ascultaţi. Am început să lucrăm deja la următorul ei proiect muzical, pe care, cel mai probabil, îl vom prezenta chiar luna viitoare. În ceea ce priveşte partea de styling de la şedinţele foto, Tara Holtea s-a ocupat ca totul să arate deosebit, îi mulţumesc din suflet şi pe această cale.”. Yssa, tânăra artistă a adaugat: “L-am cunoscut pe Emil la recomandarea Tarei. Mi-a placut cum lucrează şi am facut mai multe şedinte foto. Are o viziune artistică foarte dezvoltată şi este extrem de serios.”.

“Desi este foarte tânăr, Emil Kasa nu este deloc un începator. M-a impresionat prin profesionalismul şi punctualitatea de care a dat dovadă. Atent la toate detaliile şi pasionat de fotografie, aşa l-aş defini. A fost o placere sa lucrez cu el pentru sedinta foto unde am imbracat-o pe frumoasa Yssa”, a adaugat Tara.

“Emil este un profesionist desăvârşit şi îmi place mult să lucrez cu el. L-am cooptat pentru proiectul Yssa, întrucât aveam nevoie de un om ca el. Lucram deja de două luni şi am avut o mulţime de şedinţe foto. Pentru următorul single al Yssei, el se va ocupa în totalitate de fotografii şi artwork”, spune Lucian Zavoianu, PR-ul lui Emil. Recent, Emil Kasa a semnat şi cu artista internaţională Serena. “Am filmat chiar zilele trecute un cover la piesa Nentori, cu versuri scrise de ea în limba româna. Lucram în continuare la mai multe proiecte frumoase şi cel mai bine ar fi să ne urmariţi activitatea pe pagina mea de Facebook, sau pe Serena Official“, a adăugat Emil.

“Emil este cu adevărat un fotograf talentat, şi mă bucur deosebit de mult că am şansa de a-l avea în echipa mea. Are o viziune unică asupra conceptului de fashion şi reuşeşte mereu să mă suprindă prin faptul că personalizează fiecare fotografie a sa într-un stil tânăr, liber şi unic”, a adăugat Serena.

Emil a colaborat cu mai multi artişti ai momentului, atât direct, în cadrul unor şedinte foto, aici amintim: AMI, Mira, Kamara, Serena, Yssa, Karmen, Mellina, Narcotic Sound s.a, cât şi indirect, la concerte sau filmări, unde i-a surprins pe Alina Eremia, Dorian Popa, Ruby, Andra, Adda, Maxim sau Nadir.

“Vreau să le mulţumesc în mod deosebit lui Alex Gospodin, managerul meu, cât şi lui Lucian Zavoianu, cel care răspunde de partea de PR. Ei sunt cei cărora le datorez multe dintre colaborările mele cu artiştii, mă suţtin şi sunt cei care se ocupă de toate detaliile pentru evenimentele unde sunt invitat ca fotograf, sau şedinte foto, majorate, etc.” , a spus Emil.

În ceea ce priveşte viitoarele proiecte, Emil pregăteşte o serie de şedinţe foto inedite, printre alţii cu BiBi, Karmen, cât şi cu artistul internaţional, Faydee, dar şi colaborări cu magazine online de haine şi accesorii. Cu toate ca este mai tot timpul ocupat cu şedintele foto pentru artişti, Emil va onora în continuare cererile pentru evenimentele private, majorate, zile de naştere, nunţi, botezuri. Toate informaţiile despre serviciile şi pachetele foto oferite de el le găsiti pe pagina oficială de Facebook “Emil Kasa Photography”, sau prin managerul sau, Alex Gospodin.