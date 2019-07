„Vreau să ne batem la titlu”

Vicecampioana României la polo, CSM Digi, se va reuni joi, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, pentru începerea pregătirilor din presezon. Antrenorul Dorin Costrăș nu va avea însă la dispoziție decât un număr restrâns de jucători din lot. O mare parte din internaționalii echipei orădene se vor afla încă în vacanță, alții au probleme personale. Nici lotul nu este, de altfel, definitivat în totalitate.

Se știe cu certitudine că Stefan Zivojinovic, Gustavo Guimaraes, Vancsik Levente, Gergelyfi Robert și Maximilian Costa nu mai fac parte din lot. Situația lui Yusuke Inaba nu este clară, urmând să fie decisă în zilele care urmează. La capitolul veniri, au fost transferați portarul Gojko Pjetlovic, Silvian Colodrovschi, Vlad Georgescu și Vlad Dragomirescu.

Antrenorul Costrăș se poate baza așadar, până la ora actuală, pe următorul lot de jucători: Pjetlovic, Gavriș – portari; Dragomirescu, Czenk, Remeș, Dobre – fundași; Popoviciu, R. Szabó, R. Georgescu, Vl. Georgescu, N. Ilisie – extreme; Colodrovschi, Kováts – centri. Acestora li se vor mai adăuga, cu certitudine, un jucător străin de mână stângă și încă un junior orădean.

Optimism

Este un lot cu câteva schimbări semnificative față de ediția precedentă. Au sosit trei internaționali tineri – Dragomirescu, Vl. Georgescu și Colodrovschi, jucători valoroși, cu perspective de progres, precum și experimentatul portar Gojko Pjetlovic. Antrenorul Dorin Costrăș speră că echipa orădeană va avea un potențial în creștere față de sezonul trecut.

„Eu îmi doresc să ne batem la titlu, să încercăm să devenim din nou campioni. Am pierdut, este drept, doi internaționali români (Vancsik și Gergelyfi – n.r.) și alți doi jucători străini (Zivojinovic și Guimaraes – n.r.). Dar am transferat trei tineri de certă valoare, de la care am mari așteptări. Îmi doresc ca ei să lupte pentru a dovedi că merită să joace în echipa noastră.

Cred că vom fi mai puternici față de sezonul trecut și că vom putea să emitem pretenții la titlul național”, a conchis Dorin Costrăș.