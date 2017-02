„Vrem să avem un retur la fel de bun ca şi turul”

Meciul va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 16:00, la Arena „Antonio Alexe”. Formaţia gazdă este favorita indiscutabilă a partidei.

Echipa orădeană nu a putut efectua un cantonament în perioada de pauză competiţională, aşa cum s-a întâmplat în anii anteriori. CSM a disputat în schimb opt meciuri de pregătire, din care patru cu formaţii de Liga Naţională, iar alte patru cu colege din Seria Vest. CSM Oradea a înregistrat trei victorii şi cinci înfrângeri. „Echipa s-a pregătit bine în această perioadă, dar am avut doi jucători indisponibili – Elvis Acsinia şi Vlad Păunescu, ambii accidentaţi. Lui Angelo Svoboda i s-a reziliat contractul pe cale amiabilă. Ca urmare, am beneficiat de un număr mic de jucători apţi de joc. Lotul este de altfel foarte restrâns din punct de vedere numeric, avem doar 12 jucători de câmp şi doi portari. Din acest motiv, am luat doi juniori de la clubul Alfa, dar aceştia sunt foarte tineri, de numai 15 ani, deci nu ne vom putea baza pe ei la meciuri. De asemenea, am împrumutat un jucător de la CSM Bucureşti, Christopher Sebastien Iozu, în vârstă de 19 ani, care va debuta de altfel în meciul cu Târgu Jiu”, a afirmat antrenorul CSM Oradea, Sebastian Tudor.

Referitor la obiectivul pentru finalul sezonului, tânărul tehnician orădean îşi propune clasarea pe unul din primele două locuri. „Conducerea clubului ne-a fixat ca obiectiv locurile unu-şase, dar eu personal îmi doresc să terminăm ediţia pe unul din primele două locuri. Va fi dificil, pentru că beneficiem un lot restrâns, dar avem ambiţia să realizăm acest lucru”, a declarat Sebastian Tudor.

Câştigătoarea seriei va promova direct în Liga Naţională, iar ocupanta locului secund se califică la baraj. „Există posbilitatea ca şi echipa noastră să poată promova direct, ca urmare a retragerii formaţiei HC Adrian Petrea Reşiţa”, opinează antrenorul CSM Oradea.