Way Too Far, cel mai mare festival de muzică organizat vreodată în Bihor

Au mai rămas o lună şi câteva zile până la cel mai mare festival de rock pe care l-a văzut Bihorul până acum. Way Too Far Rock Festival, prescurtat, WTF, este un eveniment care își propune să ofere publicului o experiență muzicală completă, prin îmbinarea mai multor genuri rock, dar și prin întâlnirea pe aceeași scenă, a unor nume vechi, consacrate, cu artiști ai momentului.

Prin trupele invitate care vor urca pe scena festivalului organizatorii îşi propun o anulare a barierelor între artiștii și iubitorii diverselor genuri de muzică rock.

Trupele româneşti vin din zona: alternativ, power pop, southern/groove metal, grunge, folk metal, alternative metal sau rap rock. Lista este impresionantă, numele sonore: Dirty Shirt, Omul cu Șobolani, Implant pentru Refuz, Altar, Bucovina, Iris, N.O.R, Riot Monk, Punkarta, Viţa de Vie, Luna Amară, Coma, The Details, 7 Pași, Frații Jdieri, Times of Need şi Kunnstra.

În festival sunt invitate şi trei trupe străine: Crazy Town din Statele Unite, Ossian şi Aurora din Ungaria. Dacă despre trupele româneşti ştim şi putem afla mai multe, să cunoaştem cele trei invitate în festival care vin de peste graniţă.

Crazy Town

Trupa Crazy Town din Statele Unite readuce energia anilor ’90 pe scena WTF cu un concert ce va atinge corzile sensibile atât a marilor nostalgici, cât şi a amatorilor de dans. Activă de mai bine de două decenii, trupa a reuşit să îşi păstreze statutul de element-simbol al scenei rap rock americane.

Creatori ai hiturilor precum „Butterfly” sau „Revolving Door” au rămas fideli compoziţiilor ce îmbină rap-rock, nu-metal şi beaturile sinuoase cu acel ceva ce hipnotizează şi reuşeşte cu fiecare concert să ridice în picioare săli pline.

Trupa Crazy Town a fost fondată în 1995, la Los Angeles. Cei doi membri fondatori, Seth Binzer şi Bret Mazur au fost prezentaţi unul altuia de către Will.i.am de la celebra trupa Black Eyed Peas. Binzer l-a mai adus pe vechiul lui prieten DJ AM şi aşa s-a născut Crazy Town. Trupa a devenit celebră o dată cu lansarea piesei „Butterfly”, care a ajuns pe primul loc în Billboard 100. „Butterfly” face parte de pe albumul de debut „The Gift Of Game” (1999), care s-a vândut în peste 2,5 milioane de exemplare, scos de Columbia Records. Trupa a mai lansat două materiale de studio: „Darkhorse (2002) şi „The Brimstone Sluggers” (2015).

Ossian

Ossian din Ungaria este o trupă legendară pentru rock-ul maghiar. Fondată în 1986, trupa condusă de Endre Paksi rămâne o trupă de heavy metal / hard rock emblematică. Prima formulă i-a avut în componenţă pe Endre Paksi la voce (ex-Pokolgép) Maróthy Zoltán la chitară solo (ex-KMK), Kovács “Koko” Péter T. la chitară bass (ex- KMK) și Galántai Zsolt.

De-a lungul celor aproape 35 de anid e activitate, au lansat multe albume, printre care „Acélsziv” din 1988, „A rock katonái” din 1990, „Emberi Dolgok” din 1993, „Rock n’roll démon” din 2000, „Élő sakkfigurak” din 2004. La WTF vor veni în actuala formulă: Endre Paksi – vocal, Richard Rubcsics – chitară, Krisztián Erdélyi – chitară bass şi Gergely Kálozi – tobe. Pentru nostalgicii anilor ’90 care ascultau din ţara vecină trupe precum Pokolgép, Edda, Bikini, Hobo Blues Band sau Moby Dick, vor reasculta cu plăcere piesele trupei Ossian pe scenaWay Too Far Rock Festival.

Aurora

Trupa maghiară Aurora este o trupă de punk, fondată în 1982, în Györ, de către „Vigi” (chitară/voce) „Galacs” (bass), „Polyak” (tobe) şi „Dauer” (voce). Îşi începeau activitatea o dată cu explozia punk-ului maghiar, o perioadă în care un concert de punk provoca agitație mare, uneori pornind chiar revolte. „Am început să criticăm armata sovietică cam prea devreme, aşa că nu a fost o surpriză atunci când autorităţile ne-au trimis în judecată din cauza versurilor noastre anticomuniste. Solista noastră de atunci, ‘Dauer’, a fost nevoită să petreacă doi ani la închisoare, deoarece, conform autorităţilor, şi-a ales „cuvintele greșite”, îşi aminteşte Vigi de zilele „romantice” de demult. Prin urmare, „Aurora” a avut nevoie de o vocalistă nouă și a găsit-o în frumoasa cântăreață blondă „Kriszta”, care însă a părăsit trupa după un timp foarte scurt. „Era o persoană cu adevărat sălbatică și fascinantă pe scenă, dar nu și-a luat slujba la fel de serios ca și noi”, spune Vigi, „așa că în final a trebuit să cânt, pentru că nu am găsit nici un înlocuitor potrivit pentru ea. De atunci am performat ca un trio”.

Primul lor album, legendarul „Viszlat Ivan” (La revedere, Ivan) a fost lansat în 1989. Lansarea acestui material discografic a coincis cu plecarea trupelor sovietice din Ungaria, după 40 de ani de ocupaţie. După acest album au luat o pauză lungă. Următorul album, „Elöre Kurvak, Gengszterek” a apărut după trei ani de muncă grea, realizat excepţional din punct de vedeere al producţiei. Albumul „Nincs Karacsony” apare în 1996, fiind nominalizat ca „albumul punk al anului” în Ungaria. Noutatea a fost excelenta prestaţie la trompetă a noului membru al trupei, „Oka”, cel care a devenit şi mai spectaculos pe următorul album, „Illegalis bál”, lansat în 1997. „Aurora”, crusierul maghiar de putere-punk, încă navighează pe mările „hardcore” şi va poposi în august, la WTF.

Abonamente

Nu uitaţi, timp de trei zile și trei nopți veţi avea parte de concerte rock, dar și de relaxare pe malul lacului, unde se vor proiecta filme, vor avea loc workshop-uri, vor fi amenajate baruri și se va mixa muzică.

Festivalul va avea trei scene: main-stage, chill-out & drum & bass stage, jam session stage (zona VIP pentru care se va percepe o taxă suplimentară). Dacă încă nu v-aţi procurat abonamentele care includ acces la camping, o puteţi face pe ambilet.ro sau în Green Pub, Columbus Cafe, Steam Bar, Gekko and Moszkva. Încă nu este târziu. Este primul mare festival de rock din Bihor. Nu trebuie ratat!