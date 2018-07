We will remember, Andrei Şandor…

Cititorii şi-l vor aminti ca imaginea şi sufletul portalului BihorȘtiri.ro, scriind drept şi curat, alergând de la un eveniment la altul. Mulţi i-au cunoscut mai întâi vocea ascultându-l la Radio Sonvest Oradea, o enciclopedie vie a tot ce a însemnat muzica rock. Alţii l-au descoperit la Naţional FM, editorialist la Jurnal bihorean sau citindu-l pe ContrastOnline.ro, sau abia pe BihorStiri.ro.

Cu toţii, rude, prieteni şi cunoscuţi, s-au întâlnit cu durere în suflet să-l însoţească pe ultimul drum, ieri, la Cimitirul Municipal Rulikowski, Capela Haşaş. Iar când maşina mortuară s-a acoperit de flori, pe drumul spre infinit l-a însoţit muzica trupei Toto. Piesele „Hold the Line” şi „I Will Remember” au răsunat din difuzor, răscolind adânc sufletele celor care l-au cunoscut şi iubit. Rămas bun, Andrei. We will remember…