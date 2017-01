William Franklin revine la CSM CSU Oradea

Americanul William Franklin urmează să se alăture lotului orădean și să intre în programul de pregătire. Deoarece nu a ajucat un meci oficial de la despărțirea de CSM, Will va face antrenamente fizice, urmând să lucreze individual sub îndrumarea preparatorului fizic, Marius Marinău.

„Nu vom putea să facem față în această formulă. Calendarul ne împiedică să avem clipe de răgaz, astfel încât avem nevoie de cel puțin un jucător nou (n.r. Will Franklin). Nimeni nu a anticipat șirul de accidentări și chiar dacă ne așteptam că vom avea probleme de prospețime, parcă acestea sunt cu mult peste orice ne-am închipuit”, a precizat antrenorul Cristian Achim referitor la revenirea lui Franklin.

Conducătorul de joc și clubul orădean au semnat un acord care se întinde până la finalul acestui sezon competițional.



Conform site-ului CSM Oradea, „Franklin are 120 meciuri jucate în Liga Națională, 18 în Cupa României și 6 în EuroChallenge pentru CSM CSU Oradea. El a reprezentat clubul la trei ediții ale All Star Game-ului, în 2013, 2014 și 2016. La nivelul Ligii Naționale, Will are medii statistice de 10.1 puncte, 4.9 pase decisive. 3.8 recuperări, 1.3 intercepții și 13.5 la eficiență în 30:43 minute pe partidă. De asemenea, are procentaje de 50% la două puncte, 36% la trei puncte și 78% la linia de pedeapsă.”