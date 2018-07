Zeci de studenți mediciniști din toată țara se pregătesc de M.A.S.H.

M.A.S.H. e o tabără cu istoric deja, unică în profilul ei în ţară, ce pregăteşte viitorii medici să acorde ajutor medical de urgenţă, în condiţii cu totul speciale.

Organizatorii au informat luni despre ediția din acest an, detaliind esența taberei. „De când am început această tabără ne-am updatat și am ajuns ca în acest moment să realizăm o tabără prin care îmbinăm utilul cu plăcutul. Adică, noțiunile pe care studenții le deprind în cadrul facultății, noțiunile teoretice pe care le exersează în laboratoare sau în stagiile de pregătire le îmbină cu petrecerea unui timp în aer liber, la munte, aer curat”, a declarat Mircea Șandor, lector universitar în cadrul Universității Oradea pe disciplină prim ajutor și chirurgie.

Foto: facebook © Foto: facebook

Din punct de vedere medical participanţii vor lua parte la activităţi teoretice, dar mai ales la cele practice, pentru a deprinde principalele abilităţi pentru munca în situaţii speciale.

„Considerăm că tabăra M.A.S.H. are și o valență educațională: încercăm să educăm și din punct de vedere ecologic participanții, de asemenea încercăm să educăm așa numită cultură montană. Toate aceste demersuri se încadrează într-un concept pe care încercăm să-l îmbunătățim an de an, încercăm să aducem activități noi, astfel încât participanții să poată pleca cu un bagaj cât mai bogat de cunoștințe de la această tabără”, a subliniat directorul tehnic al Salvamont Bihor, Lucian Nistor.

Dacă mai de mult, tabăra avea sprijinul Consiliului Județean ori Local, de câtiva ani M.A.S.H. supraviețuiește datorită sponsorilor.

Platformă de voluntari

Potrivit coordonatorului SMURD Bihor şi unul dintre iniţiatorii taberei, Hadrian Borcea, M.A.S.H dezvoltă astfel treptat o platformă de voluntari, o resursă foarte importantă şi de bază pentru societatea contemporană şi rezultatul a fost observat de-a lungul edițiilor trecute, prin numărul crescut de solicitări de voluntariat în cadrul serviciilor de urgenţă.

Organizatorii se pot lăuda că din cei aproximativ 1000 de cursanţi de până acum, 7-10% au ales mai apoi să urmeze medicina de urgență.

Condiţii speciale

Tabăra M.A.S.H se desfăşoară în Munţii Apuseni, pe Platoul Padiş, locaţie aleasă special datorită condiţiilor: fără resurse electrice, fără apă curentă, canalizare sau orice fel de infrastructură. În acest fel se creează o situaţie apropiată de cea posibil reală de salvare, în care salvatorii trebuie nu doar să se descurce ci să salveze vieţi omeneşti.

Pentru a lua parte la această tabără, studenții au scos din buzunare suma de 350 de lei, taxă ce include o masă caldă pe zi, transport dus-întors Oradea-Padiș, tricou oficial, echipamentele medicale și cursurile la care vor participa.

Ce presupune M.A.S.H?

– o săptămână de stat la cort,

– cursuri zilnice pe teme de prim ajutor certificate de Consiliul Naţional Român de Resuscitare -CNRR, precum şi alte cursuri,

– drumeţii în Munţii Apuseni,

– zile tehnice şi de teambuilding: tiroliana, rapel, căţărare etc,

– concursuri tematice,

– demonstraţia unei intervenţii de salvare în situaţii speciale,

– stabilirea unui punct de prim ajutor în zona taberei şi acordarea primul ajutor calificat pentru întreaga populaţie a zonei respective,

– educaţie montană şi ecologică,

– promovarea sistemelor moderne de comunicare pentru intervenţii şi a aparaturilor specifice,

– animaţie socio-educativă şi elemente de psiho-pedagogie,

– seri sociale cu foc de tabără şi chitară.