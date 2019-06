Zeci de voluntari internaționali în proiectul Discover

Se fac ultimele pregătiri pentru cea de a VIII-a ediţie a proiectului Discover în Oradea. Discover este un proiect de educație non-formală din ciclul de dezvoltare pentru tineri, complementar sistemului educaţional şi este dedicat elevilor din clasele I-VIII, copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani.

Elevii participanţi au posibilitatea să îşi dezvolte gândirea critică prin experienţe practice şi să se dezvolte la un potenţial maxim învăţând din fiecare experienţă pe care o trăiesc în cadrul proiectului. Având o conexiune constantă cu voluntarii internaţionali, copiii îşi vor îmbunătăţi abilitățile de limbă engleză în cadrul sesiunilor şi vor avea o mai mare deschidere către alte culturi. Îşi vor dezvolta abilităţi precum comunicarea, responsabilitatea, lucrul în echipă, devenind mult mai conştienţi de propriile calităţi. Dezvoltarea în plan personal îi va ajuta ulterior foarte mult pentru a se putea integra mai uşor în societate.

În acest an este pentru prima dată când în proiect este prins şi Satu Mare. Sute de elevi vor participa la cea de a VIII-a ediţie de la şcoli din Oradea, Marghita, Ştei, Beiuş şi Satu Mare. Sesiunile acestui proiect sunt ţinute de studenţi voluntari internaționali, care vor veni în număr de 65 pentru Oradea şi 25 pentru judeţ şi Satu Mare. În acest an voluntarii provin din: Canada, Turcia, Brazilia, Rusia Taiwan, Azerbaidjan, Maroc, China Pakistan, Hong Kong, Italia şi Serbia. Se vor mai implica şi 40 de voluntari locali pe Oradea şi 30 pe judeţ şi Satu Mare. Comparativ cu anul trecut, în acest an s-a dublat numărul de voluntari care vor face parte din proiectul Discover.

AIESEC Oradea face invitaţia la evenimentul de deschidere a proiectului, care va avea loc în 13 iulie, de la ora 16:00, în sala Aula Magna a Universităţii din Oradea. Vor fi invitaţi reprezentanţi ai Primăriei Oradea, Universitatea din Oradea, ISJ Bihor şi reprezentanţi ai şcolilor partenere în proiect. Cei care doresc să se implice în proiectul Discover şi să dea o mână de ajutor o pot contacta pe Mirela Cosma, coordonatorul Proiectului DISCOVER – ediţia 2019 la tel: 0743 315 639 sau E-mail: mirela.cosma@aiesec.net.