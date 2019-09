Ziarul Financiar a căutat branduri româneşti la Oradea

Reprezentanţii Ziarului Financiar spun că au ales Oradea pentru dinamica cu care s-a dezvoltat acest oraş în ultima vreme, pentru fondurile europene atrase şi prin proiectele puse în valoare. „Este vorva despre o serie de conferinţe pe care le organizăm în principalele oraşe din România, în parteneriat cu Raiffeisen Bank.

Discutăm cum poate creşte economia României prin dezvoltarea brandurilor locale. Am ales această temă, pentru că noi considerăm că România are capacităţi de producţie, ştiinţă, tehnologie. Încercăm să aducem la aceeaşi masă branduri puternice, care au crescut în aceşti 20 – 30 de ani, dar şi branduri cu vechime în spate. Ne uităm la orădeni cu admiraţie. Avem foarte mult de învăţat, cel puţin din politici publice”, a explicat Florin Pîslaru, redactorul şef al Ziarului Financiar în debutul conferinţei.

Branduri locale

Sala mare de conferinţe a Hotelului Ramada a fost arhiplină, joi 12 septembrie 2019, cu cei care au dorit să afle care sunt cele mai cunoscute branduri din Oradea. „Ne-am dori foarte mult, într-o abordare coerentă, să ne adresăm companiilor româneşti. Vrem să facem cunoscute brandurile româneşti în perspectiva a ceea ce a fost uşor de făcut şi, poate, mai greu de făcut. Nu e uşor să ajungi să dezvolţi un brand. Nu e uşor să ajungi să ai succes. Ne interesează abordarea de perspectivă”, a declarat Felic Daniliuc, director executiv Raiffeisen Bank Romania.

RCS & RDS, Optimedia, Qubiz, Benvenuti, Lotus Center sau Phenalex sunt branduri despre care poate aţi auzit, dar nu ştiaţi că sunt din Oradea. Nelu Dumea, director regional RCS & RDS, a vorbit despre începuturile companiei şi provocările cu care s-a confruntat aceasta. „Am privit piaţa puţin diferit de competitorii noştri direcţi, care alocă bugete imense pentru a-şi dezvolta şi a-şi ţine sus brandul.

Noi n-am avut această forţă şi am făcut altfel. Noi am mers cu brandul nostru la om acasă, cu agenţi de teren şi ne-am prezentat şi am avut succes, atât prin prisma calităţii oferite în timp, cât şi prin banii, care contează foarte mult. Când prezinţi ceva bun şi la un preţ decent, renunţi la ce-ai avut şi te duci dincolo”, a explicat directorul RCS & RDS.