Zilele Șteiului, ediția a XXIII-a

Actorii și artizanii acțiunii au fost Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor Bihor, Ansamblul Doina Șteiului, Suinița, Drajna, Cununa de pe Criș, Codrenii Bihorului, Aurel Turcaș Vlaicu, Paula Lezeu, Violeta Gherman, Surorile Tomele, Simona Cap, Denisa Mihele, Andrada Oros, Zbicii și Corina Szatmari, Mihai Gheban, Claudiu Borza și Talisman au fost protagoniștii spectacolului cultural- artistic de duminică. Aceasta, în timp ce sâmbătă au urcat pe scenă Daniel Korec, Trupa Friends, Ștefania Cristea, Larisa Oneț, Simona Briscan, Luminița Moza, Ansamblul Drajna, Raul Silaghi, Karate CSO Ștei, Andra Sabău, Ancuța Pantea, Alexandru Ungureanu&Crush.

Evenimentul organizat de Primăria și Consiliul Local Ștei, Casa de Cultură Miron Pompiliu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor a debutat luni cu un concurs destinat iubitorilor de pescuit și copiilor, viitorilor artiști ai orașului, care s-au întrecut în desene pe asfalt pe strada Unirii. Zeci de copii au dat frâu liber imaginației și au umplut de culoare și bună dispoziție centrul orașului. Timp de trei zile: marți, miercuri, joi prim-planul evenimentelor a fost luat de caravana filmului românesc care a poposit la Ștei ca să aducă zâmbetul pe faţă localnicilor, cu ocazia Zilelor Oraşului. „Şi aducem trei filme de mare succes la public! Nu-i uitaţi pe copii acasă, căci mai ales la ei ne-am gândit.Vreme de trei zile, în perioada 21 – 23 august, Casa de Cultură “Miron Pompiliu” va fi invadată de personajele pline de haz, din selecţia cinematografică pe care am alcătuit-o, pentru a vă descreţi frunţile şi pentru a vă aduce aminte de copilărie”, a fost invitația organizatorilor.

Mii de copii s-au bucurat de-a lungul timpului de povestea fantastică a celor două fetiţe din „Maria Mirabela”, încredinţată de premiatul de la Cannes, regizorul Ion Popescu-Gopo, actorilor, dar şi personajelor animate. Acestea prind viaţă prin vocile unor mari actori români: Gilda Manolescu (Maria), Medeea Marinescu (Mirabela), Ion Popescu Gopo (Moş Timp), Anda Călugăreanu (Oachi), Alexandrina Halic (Omide), Dem Rădulescu (Regele Omizilor), mari actori cu care copiii, dar și cei mari s-au putut întâlni în prima seară de film. Dacă au ratat cumva prima seară, copiii şi familiile au putut recupera pierderea, în a doua seară de proiecţii ale Capodoperelor cinematografiei naţionale. Fiindcă i-au aşteaptat Nică a Petrei şi aventurile lui din Amintiri din copilărie.

Peste cinci milioane şi jumătate de spectatori au văzut filmul semnat de o maestră a genului, regizoarea Elisabeta Bostan, căci această adaptare cinematografică a capodoperei lui Ion Creangă este plină de savoarea vieţii la ţară, aşa cum au cunoscut-o copiii, pe vremea când nu existau tabletele. Caravana a încheiat „descinderea” cinematografică, aducând-o în scenă (vorba vine, că-i doar pe ecran!) pe Draga Olteanu Matei, imbatabila interpretă a nemuritoarei Cucoana Chiriţa. Actriţa şi-a dorit atât de mult rolul, încât a scris şi scenariul, fiindcă ştia bine că poate da viaţă acestei moşierese inculte, dar cu pretenţii, descrise necruţător de Vasile Alecsandri, în nu mai puţin de patru piese. Vă mai amintiţi de “furculision”? Cucoanei Chiriţa îi aparţine celebrul franţuzism autohton! Șteienii au râs cu hohote, Cucoana Chirița fiind mereu actuală. Dintr-un oraș cu tradiție ca Șteiul nu puteau lipsi evenimentele sportive, voleiul fotbalul. În acest an, organizatorii i-au adus pe stadion și pe proprietarii de câini în cadrul unui concurs de frumusețe canină. Sâmbătă, invitații au putut fi oaspeții artistului popular Voichița Tulvan Pele, de 71 de ani, care și/a expus operele de artă în cadrul evenimentului „Purtați și iubiți costumul bihorenesc”.„Purtăm cu mândrie costumul popular mulțumită minunatei doamne Tulvan Voichița! Am trăit momente copleșitoare alături de dânsa, am avut bucuria să constat că şteienii iubesc frumosul și participă la astfel de evenimente cu interes și plăcere. Vă mulțumim tuturor!”, a spus Carmen Săsărman, profesor și scriitor, participant la eveniment.

Depunerea de jerbe la statuia lui Miron Pompiliu și ședința festivă a Consiliului local au dat conotații oficiale evenimentului. În cadrul ședintei festive, primarul Iulian Bălaj a prezentat proiectele orașului și i-a premiat pe localnicii care au sărbătorit „Nunta de aur”. Spectacol hipic-cel de atelaje cu cai a fost de natură să întregească evenimentul, astfel încât toți locuitorii să se regăsească în organizarea acestei ediții a „Zilelor Orașului Ștei”. Sărbătoarea s-a încheiat cu un spectacol pe cer, cel oferit de focurile de artificii.