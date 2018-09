Ziua Curăţeniei: Tone de deşeuri adunate

Peste 19.200 de voluntari din Oradea şi Bihor au spus ,,DA” campaniei ,,Let’s Do It, Romania! – Let’s Do It, Bihor! ”

Câteva mii de orădeni dornici de a avea un oraş mai curat s-au adunat sâmbătă dimineața în parcarea de la Lotus Center şi la școlile din municipiu, unde voluntarii “Let’s Do It, Bihor!” le-au împărţit saci și mănuși şi i-au distribuit pe zone de colectare.

Copii, tineri sau adulţi, cu toţii s-au organizat în grupuri şi au luat cu asalt parcurile, malul Peţei, malul Crişului, spaţiile verzi şi au adunat deşeurile aruncate de alţii pe jos. Cu cei peste 19.200 de oameni dornici să pună umărul la un mediu mai curat, Bihorul se află pe locul III pe ţară ca număr de voluntari implicaţi (9306 elevi din grădiniţe, şcoli şi licee, 7003 voluntari individuali, 997 din rândul ONG-urilor, 323 de voluntari veniţi din companii private şi peste 1.500 de autorităţi locale). ,,Mă bucur că bihorenii au răspuns într-un număr atât de mare invitaţiei noastre de a se implica în campanie. Este cea mai amplă acţiune de ecologizare din ultimii 10 ani. Avem o echipă mică, dar care a luptat din greu. Avem implicate peste 19.147 de persoane, peste 60 de primării, 70 de şcoli, dar şi instituţii publice şi firme. Mulţumim tuturor celor care s-au implicat şi ne-au susţinut în această acţiune”, a spus Ionuţ Coman, coordonator proiect. În râpe Totodată, echipe de la Jandarmeria montană, Partizan Security, compania Eberspacher, Primăria Criştior, o firmă de salubritate şi de la Direcţia Silvică Bihor au plecat spre localitatea Vârfuri, unde au coborât în hamuri într-o râpă pentru a aduna saci întregi de deşeuri. Lor li s-a alăturat coordonatorul judeţean al campaniei ,,Let’s Do It, Romania! ”, Mihai Pop, patronul de la Partizan Security. ,,Am început foarte entuziaşti. Până nu am terminat nu s-a oprit nimeni. Din râpă am adunat în jur de 500 de saci. Angajaţii companiei Eberspacher din Parcul Industrial au început să adune deşeuri de la limita judeţului şi s-au oprit la intrarea în comuna Vârfuri. Au muncit pe o distanţă de aproximativ 10 km, pe dreapta şi pe stânga. Au adunat câteva sute de saci. Am încheiat proiectul cu succes şi suntem mândri de asta’’, a spus Mihai Pop. Participanţii la acţiune au spus că au ales să se implice pentru că îşi doresc o ţară mai frumoasă şi mai curată. ,,Îmi doresc şi mai mulţi oameni cu iniţiative pozitive şi mai multe evenimente ca cel de azi. Ne dorim cu toţii mai mulţi oameni care să participe la evenimente similare şi sperăm să avem oameni educaţi care să folosească sacul şi coşul de gunoi când au mizerii de aruncat”, a spus una dintre participantele la acţiune. Poliţişti, jandarmi, sportive, dascăli, oameni de afaceri, avocaţi sau simpli cetăţeni au curăţat zone frumoase din oraş sau din judeţ, aducându-le aproape de stadiul lor natural. Tone de deşeuri au fost adunate de voluntarii ,,Let’s Do It, Bihor! ”. Iar imaginile realizate de voluntari sunt grăitoare. ,,Mă simt foarte bine. După cum ştiţi eu întotdeauna m-am implicat în acţiunile comunităţii din care fac parte. Când am auzit de Let’s Do It, nici nu am stat pe gânduri. Am luat contact cu Mihai Pop şi am zis că vreau să mă implic şi eu’’, a spus Simona Kadas, unul dintre voluntarii care au pus umărul la bunul mers al campaniei. FOTO: „Let's Do It, Bihor!