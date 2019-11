Ziua Națională, serbată în avans la Școala Dacia

A fost sărbătoare, aseară, la Școala Gimnazială „Dacia”. Elevii, dascălii și părinții au sărbătorit, în avans, unul dintre cele mai emoționante momente din viața acestei țări:cel în care visul de sute de ani al românilor s-a împlinit prin unirea într-un singur hotar.

„Sacrificiul uman de acum un secol, care a făcut posibilă îndeplinirea dorinței tuturor românilor, este și va rămâne un simbol de profund patriotism pentru toți cei care simt și trăiesc românește”, a încercat să le transmită directorul Florian Hava în discursul său despre importanța evenimentului.

Sub coordonarea prof. Monica Matiuț, Corul Școlii a deschis festivitățile cu „Imnul României”.

De asemenea, prof. de istorie Anda Marian a explicat în câteva cuvinte semnificația zilei de 1 Decembrie, iar micuța artistă Daria Tătar (clasa a II-a D) a încântat printr-un moment de balet.

În continuare, copiii din clasa a III-a A au recitat poezia „Țara mea”, a lui Ioan Nenițescu și au interpretat cântecul „Pe-al nostru steag e scris unire”, compus de Ciprian Porumbescu. Dragostea pentru patrie a fost arătată și de eleva Antonia Ianc din clasa a VII-a B.

Cum dansurile fac parte din tradiția românilor, elevii din clasele I, II și III C (costumați în culorile drapelului), coordonați de coregraful Florin Culda, au prezentat câteva dansuri. De asemenea, micuții din clasa I E, au pregătit, împreună cu învățătoarea lor Claudia Mândru, marșul militar „Drum bun”.

Celebră în cultura populară românească a devenit melodia „Cântă cucul”. Aceasta a fost interpretată de eleva Briana Magdaș, din clasa a VI-a C.

Programul dedicat Zilei Naționale a continuat cu un moment de dans, prezentat de elevii Koti Eric (clasa a VI-a C), alături de partenera sa de dans Paula Matei. În continuarea spectacolului, publicul spectator a ascultat melodiile „Transilvanie frumoasă” și „Țara mea-i un colț de rai”, intepretate de corul Școlii „Dacia”.

Calități

Cântec tradițional românesc, colindul, prin forma sa simplă și mesajul emoționant pe acre îl transmite a întărit credința noastră strămoșească, împletită cu istoria națională. Elevii din clasa a III-a D (Berki Andrei și Alesia Păscar) au intepretat un frumos colind și un colaj de melodii, respectiv melodia „Valurile Dunării”.

Pe compoziția muzicală „Ciocârlia” elevul Victor Velcu (clasa a V-a C), împreună cu Maria Pruncuț, au prezentat un frumos moment de dans.

Elevii clasei a VII-a B, coordonați de prof. Liliana Voina și Monica Matiuț, au vrut să demonstreze vitejia și eroismul, iubirea de țară și dreptatea, calități ale poporului nostru, și au ilustrat asta intepretând cântecele „Cântecul lui Iancu” și „Treceți batalioane”.

Elevele Riana Indrieș și Emilia Neagu, îndrumate de prof. Monica Berce, au pregătit un frumos recital pe versurile poetului Mihăiță Macoveanu, iar Briana Magdaș a fost invitată din nou în scenă pentru a cânta melodia „Mama noastră”.

Eric Lăcătuș (clasa a VI-a B) prin poezia „Vatra fericirii”, aparținând poetului Victor Tulbure, și Irimia Anastasia (clasa a VI-a B), cu „Limba noastră”, de Alexe Mateevici, au adus un elogiu limbii române. Publicul s-a bucurat spre final de un nou moment de balet prezentat de Nicolle Fota (clasa a VII-a B), iar Maria Fortiș (clasa a V-a D), a urmat-o cu un moment de dans.

Spectacolul s-a încheiat cu melodiile „Marea Unire nu se uită niciodată” și „România”, interpretate de Corul Școlii. Gazdele serii au fost elevii Mara Mazilescu și Dragoș Lupșe.