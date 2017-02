Ziua Pizza la ERA Park

Regulament de participare pentru campania “Ziua Pizza”

Art. 1. ORGANIZATORUL

Prezenta campanie intitulata “Ziua Pizza ” (denumita in continuare „ Campania ”) este organizata de societatea comerciala OMILOS ORADEA S.R.L. , societate aflata in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in Strada Dionisie Lupu, nr. 70-72, etaj 3, camera nr. 2, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/20000/2005, cod unic de inregistrare RO 18169674 , denumita in cele ce urmeaza „ Organizatorul”.

(denumita in continuare „ ”) este organizata de societatea comerciala , societate aflata in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in Strada Dionisie Lupu, nr. 70-72, etaj 3, camera nr. 2, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/20000/2005, cod unic de inregistrare RO 18169674 , denumita in cele ce urmeaza „ Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, la sediul Centrului Comercial din Calea Aradului nr. 62 si online, pe site-ul era-oradea.ro, pe toata durata Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa isi produca efectele numai dupa ce aceste modificari au fost comunicate participantilor. Modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor prin afisare la sediul Centrului Comercial din Calea Aradului nr. 62 si online, pe site-ul era-oradea.ro.

Art. 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFAŞURARE

2.1. Campania se desfaşoara in data de 9 februarie 2017, in intervalul orar 10.00 – 22.00, in incinta Centrului Comercial ERA Shopping Park Oradea, situat in Oradea , Calea Aradului nr. 62, (denumit in continuare „Centrul Comercial”). Campania se poate termina si inainte de termen, in cazul acordarii tuturor premiilor oferite de Organizator.

2.2. Pe durata desfasurarii Campaniei, Organizatorul va infiinta un punct de informare in cadrul Centrului Comercial („Punctul de Informare”), care va functiona in data de 9 februarie 2017, in intervalul orar 10.00 – 22.30. In cadrul Punctului de Informare clientii vor putea solicita informatii cu privire la Campanie si se vor putea inscrie in vederea participarii la Campanie. Doar prin inscrierea la operatorul prezent la Punctul de Informare, clientii vor putea participa la Campanie.

Art. 3. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica cetatean roman sau nu, cu domiciliul sau resedinta in Romania, in varsta de peste 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei şi care a achiziţionat produse in valoare minima de 100 de lei, pe un singur bon fiscal, in perioada de desfaşurare a Campaniei, din cadrul magazinelor situate in Centrul Comercial si listate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

3.2. Pentru claritate, orice participant la Campanie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania;

sa aiba varsta de minimum 18 (optsprezece) ani impliniti la data inceperii Campaniei;

sa faca cumparaturi de minimum 100 de lei, pe un singur bon fiscal in data de 9 februarie 2017 in intervalul orar 10.00 – 22.00, din oricare magazin dintre cele listate in Anexa nr. 1, aflat in incinta Centrului Comercial;

sa se prezinte la Punctul de Informare organizat in mod special pentru Campanie in incinta Centrului Comercial, cu bonul fiscal in original si cu un act de identitate, in ziua emiterii bonului fiscal; n u se vor lua in considerare bonurile fiscale prezentate retroactiv ;

; sa ofere datele de identificare (nume, prenume, adresa, telefon, email) reprezentantului Organizatorului de la Punctul de Informare;

sa respecte prevederile prezentului Regulament precum si orice alte indicatii date de Organizator in vederea desfasurarii in bune conditii a Campaniei.

3.3. Nu pot participa la Campanie:

angajaţii Organizatorului, angajaţii magazinelor din Centru Comercial, indiferent daca se afla in timpul serviciului sau nu, rudele de gradul I ale angajaţilor, soţul/soţia angajatului unui magazin, promoterii, merchandiserii, angajaţii firmelor colaboratoare precum şi rudele de gradul I ale acestora;

persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA);

persoana careia i s-a emis factura pe persoana juridica sau PFA; si

bonurile fiscale / chitantele rezultate din tranzacţii bancare, plata utilitaţilor sau a abonamentelor şi tranzacţii exchange.

3.5. Organizatorul işi rezerva dreptul de a refuza acordarea premiului oricarui client cu privire la care exista indicii certe sau suspiciuni ca ar efectua cumparaturile in legatura cu activitatea comerciala a acestuia sau clientilor cu privire la care exista suspiciuni de fraudare a Campaniei.

3.6. In caz de suspiciune de frauda, pentru clarificarea situatiei, reprezentantul Organizatorului are dreptul de a solicita cumparaturile aferente bonului fiscal.

3.7. Acelasi client are dreptul la cel mult 1 (un) premiu pe toata durata Campaniei indiferent de numarul de bonuri cu care se prezinta si de valoarea acestora.

Art. 4. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

4.1. Clientii care indeplinesc toate conditiile prevazute la art. 3 din prezentul Regulament se vor prezenta la Punctul de Informare, cu urmatoarele documente:

act de identitate aflat in termenul de valabilitate, care se va prezenta operatorului de la Punctul de Informare, si

bonul fiscal in original, care face dovada unor cumparaturi de minimum 100 de lei pe 1 (un) singur bon fiscal, din cadrul magazinelor participante, enumerate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

4.2. Reprezentantul Organizatorului de la Punctul de Informare al Centrului Comercial va valida bonul fiscal prezentat de client, va retine datele de identificare ale clientului (nume, prenume, adresa, telefon, email), va verifica datele de identificare furnizate de client cu actul de identitate prezentat de client si va inmana un premiu instant clientului. In cazul in care clientul refuza sa prezinte actul de identitate sau nu are asupra lui actul de identitate, datele de identificare vor fi trecute de operatorul de la Punctul de Informare pe raspunderea clientului. Altfel spus, clientul isi asuma integral raspunderea pentru datele de identificare furnizate de client pentru participarea la Campanie.

4.3. Datele de identificare ale clientului vor fi inregistrate de reprezentantul Organizatorului de la Punctul de Informare in format electronic folosind o aplicatie software. Prin semnatura digitala, clientul confirma autenticitatea informatiilor oferite. Semnatura, alaturi de celelalte informatii este un camp obligatoriu si necompletarea lui atrage imposibilitatea participarii la Campanie si, in consecinta, imposibilitatea primirii premiului instant. In cazul defectarii tabletei sau a imposibilitatii utilizarii aplicatiei din diferite motive tehnice, participantii vor fi inregistrati intr-un borderou printat, care va fi semnat de participanti.

4.4. Cu un bon fiscal, clientul poate participa o singura data la campanie. Ca atare, fiecare bon fiscal pe baza caruia clientul a primit premiul va fi ştampilat de reprezentantul Organizatorului astfel incat acesta sa nu poata fi folosit a doua oara. Se vor lua in considerare numai bonurile fiscale emise intre orele 10:00 – 22:00.

4.5. Indiferent de valoarea bonului fiscal, in baza acestuia nu pot fi acordate mai multe premii, ci unul singur (de exemplu: bonul fiscal a carui valoare este de 200 lei va da dreptul clientului la un singur premiu). Acelasi client are dreptul la cel mult 1 (un) premiu instant pe toata perioada Campaniei.

4.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu inscrie la Campanie si de a nu atribui un premiu instant, in cazul in care clientul: (i) nu indeplineste conditiile de participare din art. 3 de mai sus, sau (ii) refuza sa furnizeze operatorului de la Punctul de Informare, datele personale de identificare, sau (iii) refuza sa prezinte bonul fiscal pentru ca acesta sa fie stampilat, sau (iv) se afla in imposibilitatea de a primi premiul instant, sau (v) renunta sau refuza sa primeasca premiul instant, sau (vi) a castigat deja un premiu instant in cadrul Campaniei (dupa caz), sau (vii) exista indicii evidente cu privire la necorectitudinea datelor furnizate de client sau cu privire la provenienta bonului fiscal (care nu este al clientului).

Art. 5 PREMIILE ACORDATE

5.1. Premiile acordate in cadrul Campaniei consta in 500 vouchere pizza mica valabile la Don King Pizza, cu o valoare unitara de 10 lei si o valoare totala de 5.000 de lei TVA inclus.

5.2. Cele 500 de premii instant vor fi acordate primilor 500 de clienti care indeplinesc conditiile de participare mentionate in art. 3 de mai sus, pana la epuizarea acestora. Odata epuizate premiile instant, Campania se incheie, chiar inainte de data de 09 februarie 2017, ora 22:00.

5.3. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

5.4. Premiile sunt netransmisibile si se acorda exclusiv clientilor care se prezinta la Punctul de Informare al Centrului Comercial si care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul Regulament.

5.5. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor acordate in cadrul acestei Campanii; orice relamatii cu privire la calitatea produselor se vor adresa producatorului sau distribuitorului produselor, dupa caz.

5.6. Voucherele oferite ca premiu instant pot fi valorificate doar la Don King Pizza, din incinta Centrului Comercial Era Shopping Park Oradea, incepand cu data de 09 Februarie 2017 si pana in data de 14 Februarie 2017, inclusiv.

5.7. Cu voucherele oferite ca premiu se poate achizitiona orice pizza mica din meniul Don King Piza, cu valoarea cuprinsa intre 8 si 11 lei. Taxa de ambalaj pentru clientii care vor sa duca pizza la pachet este suportata de Don King Pizza.

ATENTIE:

Falsificarea Voucherelor constituie frauda.

Voucherele constituie echivalentul sumei inscrise pe fiecare voucher.

Voucherele nu pot fi preschimbate si nici rascumparate.

Nu se vor accepta Vouchere pentru plata cumparaturilor a caror valoare totala este mai mica decat valoarea nominala a Voucherului.

La achizitionarea de produse folosind ca mijloc de plata Voucherele, clientii trebuie sa prezinte un act de identitate si sa completeze toate campurile mentionate pe voucher. Folosirea Voucherelor ca mijloc de plata impune declararea datelor personale ale utilizatorului, iar magazinul partener are obligatia de a nu accepta vouchere fara a primi datele de identificare ale utilizatorului. Datele personale ale utilizatorilor nu sunt folosite in scopuri comerciale, ci reprezinta un element de siguranta pentru evitarea fraudelor.

Voucherele nu sunt valide in cazul in care sunt deteriorate, mototolite, rupte sau ilizibile.

Art. 6. TAXE ŞI IMPOZITE

6.1. Orice obligaţie de natura fiscala in legatura cu premiul caştigat este in sarcina exclusiva a caştigatorului, cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare – Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioar – in cazul in care acesta este datorat.

6.2. Prin simpla participare la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

Art. 7. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII 677/2001

7.1. Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie si sa nu le dezvaluie tertilor fara consimtamantul scris al participantilor, in conformitate cu prevederile legii nr. 677/21.11.2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Legea nr. 677/2001”).

7.2. OMILOS ORADEA S.R.L., societate aflata in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in Strada Dionisie Lupu, nr. 70-72, etaj 3, camera nr. 2, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/20000/2005, cod unic de inregistrare RO 18169674, in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate la momentul acordarii premiilor, in scopuri de reclama şi publicitate, aceasta prelucrare fiind inscrisa in registrul de evidenţa a prelucrarilor de date cu caracter personal la numarul 11382.

7.3. Prin participarea la prezenta Campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a Organizatorului, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitaţile de marketing ale Organizatorului si cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

7.4. Participantii la Campanie beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001. In acest sens, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, participanţii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator si au dreptul de a solicita Organizatorului, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, rectificarea, actualizarea sau stergerea datelor acestora cu caracter personal. Cererea se va adresa catre marketing@era-oradea.ro sau se va trimite la adresa de corespondenta: Str. Dionisie Lupu nr. 70-72, etaj 3, sector 1, Bucuresti.

7.5. Prin inscrierea la Campanie, participantul este de acord ca numele, datele sale de identificare si, eventual, fotografia sa sa poata fi facute publice şi folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (participantul) sa emita pretenţii financiare impotriva Organizatorului pentru realizarea acestor operaţiuni.

Art.8. INCETAREA / SUSPENDAREA / MODIFICAREA CAMPANIEI

8.1. Organizatorul poate modifica oricand prezentul Regulament, inclusiv poate prelungi durata Campaniei, toate modificarile producandu-si efectele numai dupa ce au fost comunicate participantilor, prin afisare la sediul Centrului Comercial sau online, pe site-ul www.era-oradea.ro

8.2. Campania poate inceta oricand, inainte de implinirea perioadei precizate de prezentul Regulament, in baza deciziei Organizatorului, fara drept de compensare. Decizia de incetare a Campaniei va fi anuntata in prealabil, prin afisare la sediul Centrului Comercial sau pe site-ul www.era-oradea.ro

8.3. Campania poate fi suspendata oricand, in baza deciziei Organizatorului, fara drept de compensare. Decizia de suspendare a Campaniei va fi anuntata in prealabil, prin afisare la sediul Centrului Comercial sau pe site-ul www.era-oradea.ro

8.4. Drepturile si obligatiile nascute inainte de data deciziei de incetare / suspendare / modificare a Campaniei nu vor fi afectate de aceasta decizie.

8.5. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre participanti a deciziei de incetare / suspendare / modificare a Campaniei, cat timp acestea sunt afisate la sediul Centrului Comercial sau pe pe site-ul www.era-oradea.ro

8.6. Orice imprejurare independenta de Organizatorului, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa data inceperii prezentei Campanii si care impiedica executarea acesteia este considerata forta majora si exonereaza de orice raspundere Organizatorul.

Art.9. CONTESTATII

Cererea scrisa, expresa si motivata, a participantilor la prezenta Campanie, in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la orice nereguli constatate in desfasurarea Campaniei sau orice nerespectari ale Regulamentului, poate fi depusa oricand la Biroul de Administratie din cadrul Centrului Comercial pe perioada Campaniei, insa nu mai tarziu de ora 17:00 a zilei de 10 Februarie 2017 , inclusiv . Orice sesizare depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luata in considerare. In cuprinsul sesizarii, participantii vor completa si datele de contact (i.e. adresa / email) unde raspunsul la sesizare trebuie expediat.

. Orice sesizare depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luata in considerare. In cuprinsul sesizarii, participantii vor completa si datele de contact (i.e. adresa / email) unde raspunsul la sesizare trebuie expediat. Solutionarea sesizarilor se va efectua in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la depunerea acestora. Raspunsul la sesizare va fi comunicat de catre Organizator, participantului, prin posta sau email, la adresa indicata in sesizarea depusa.

In cazul in care in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul işi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Campaniei, precum si in caz de abuz din partea participantilor.

Art.10. DISPOZITII FINALE

10.1. Participanţii la prezenta Campaniei accepta sa se conformeze intocmai acestui Regulament.Validarea si acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.

10.2. Odata cu inregistrarea la Campanie, participantul declara in mod liber, expres şi neechivoc ca nu are niciun fel de pretentii prezente şi/sau viitoare, de nicio natura, faţa de Organizator.

10.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, in circumscriptia carora se afla sediul Organizatorului.

10.4. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu participantii la aceasta Campanie, indiferent de natura solicitarii acestora sau de obiectul corespondentei.

Redactat intr-un exemplar original, azi, 06 Februarie, 2017

Organizator Omilos Oradea S.R.L.

Prin Andrea Stan

_______________________________

Anexa nr. 1

Lista magazinelor participante la Campanie

Altex, Alea Calzature, American Original Brands, Arsis Vodafone, Biovita, Bricodepot, Carpeta Incov, Carrefour Oradea ERA, Cerasone, City Shoes Concept, Cofetaria Savor, Curatatoria Nufarul, Club Sportiv Tibclau, Designers Store, Demcom, Don King Pizza, Elvila, Euphoria Style, Evolution Cafe, Flanco, Floraria Sunshine, For You Luxury Store, Fun Party & Event, Gaby Style, Germanos, Grec Mihai Design, Inmedio, Junior Shoes, Kontact mobile, Lady’s Boutique, Lem’s, Leonardo, Mobexpert, Mobila Laguna, Mobila Nufarul, Mondex, Naturlich, Nobilia, OMG Accesories, Pada Murre Depozitul de Moda, Pellini Top, Posh Beauty Salon, Radu’s Pub & Grill, Sabrini, San Francisco Outlet, Say Shops, Secuiana, Select Sport, Sensiblu, Stock House, Subway, Targul Taranului, Termal Tehnology, Utopia, Z Tech Bike, Ameea, Condimente (Bunu Prod), Covershop, Insula marochinarie (Mocan Daniel II), Inter Broker de Asigurari, Mc Queen Cars, Micutii soferi, Trenuletul Vesel