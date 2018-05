Ziua Porților Deschise la CET Oradea

Anul acesta, evenimentul organizat de Termoficare SA va avea loc mâine, 24 mai, sub egida Europe in my region.

„După succesul înregistrat la ediţia-pilot din 2017, când peste 800 de persoane au trecut pragul CET, societatea continuă iniţiativa de a-i familiariza pe orădeni cu cele mai importante investiţii realizate cu fonduri europene, în cadrul SACET Oradea. Este confirmat faptul că, în ultimii patru ani, în Oradea s-au realizat cele mai mari investiţii într-un sistem de termoficare din România. Aceste investiţii au vizat atât construcţia noii centrale de co-generare – CET, cât și modernizarea reţelelor de termoficare şi a punctelor termice”, transmite Termoficare SA.

Doritorii pot vizita vechile instalaţii, dar şi actuala sursă, care este cea mai modernă centrală de co-generare din Europa de Est.

Pentru a facilita accesul, pe tot parcursul zilei, pe ruta Piaţa Unirii – CET Oradea va circula un autobuz, cu plecare din oră în oră, identificat cu sigla Termoficare Oradea S.A., care va asigura transportul gratuit.

Accesul vizitatorilor în CET va fi posibil în intervalul orar 10:00-20:00.