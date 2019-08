1.000 de euro recompensă pentru un cățel pierdut

Inițial, recompensa pentru găsirea câinelui a fost de 300 de euro, după două săptămâni, orădeanca a decis să crească suma la 1000 de euro. Câinele răspunde la numele de Mini, este de rasă Yorkshire mini toy, nu are zgardă, are culoarea blănii neagră, pe spate, pe lăbuțe maro și în față și în unele zone auriu. Cățelul are un kg, este foarte mic, aproximativ cât palma și are un an.

Ultima oară Mini a fost văzută în zona Cetății Oradea, fosta moară. Persoanele care pot să ofere detalii despre cățel sunt rugate să sune la numărul de telefon: 0747896117.