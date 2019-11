Cazul celor doi bărbați morți în Telechiu ia amploare. Imagini care dovedesc nevinovăția șoferului de TIR

La scurt timp de la incident, polițiștii au pornit în urmărirea șoferului de camion, Cătălin Florin Pașcalău, în vârstă de 24 de ani, suspectat că i-a acroșat pe cei doi. Șoferul a fost oprit în județul Mureș și a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

Între timp, au apărut imagini de la camerele de supraveghere din zonă. Cei doi pietoni sunt văzuți cum se îndreaptă spre zona în care au fost găsiți, însă în momentul virajului aceștia nu sunt văzuți în luminile farurilor de TIR. Totodată, pe marginea șoselei, se pot observa umbre care par a fi a celor doi bărbați.

Mai mult, după cum susțin majoritatea șoferilor de TIR, cele două victime ar fi trebuit să fie zdrobite și de nerecunoscut dacă era călcate de un autotren ce cântarea circa 40 de tone în momentul accidentului. Se pare că unul dintre cei doi bărbați a suferit fracturi la coaste, iar celălalt o hemoragie în zona femurală.

Colegii de breaslă îl apără

Comunitatea șoferilor de TIR susține nevinovăția lui Cătălin. Redăm mai jos unul dintre mesajele de susținere postate:

„Ceea ce autoritatile refuza sa vada, vedem noi,oamenii de rand!!

Cazul care a șocat toata comunitatea șoferilor profesionisti, cel al prietenului nostru Catalin, ne pune in ipostaza de a ne gandi daca nu cumva maine putem fi noi urmatorii, cei care am fi anuntati printr-un telefon dat de catre politie că am fi omorat pe cineva.

Acest tanar nu merita sa fie tratat in halul acesta de autoritatile romanesti !!

Speram ca organele de ancheta sa analizeze foarte bine acest caz si Cătalin Pașcalau, prietenul si colegul nostru, să fie eliberat si sa se intoarca acolo unde ii este locul, alaturi de noi,pe șosele !!

Urmariti cu atentie acest scurt video!!

Pe fundal se vede clar cand Catalin face manevra si o silueta aflata langa camion este in picioare si se mișca !!

Oameni buni, cu toti am vizionat zilele astea de sute de ori inregistrarile, pozele si toate materialele pe care am reusit sa le obtinem pt a ne convinge ca omul este nevinovat.

Si totusi, cineva greseste grav in acest caz iar victima a incompetentei ramane colegul nostru .

Am citit astazi cu stupoare cum un binecunoscut coleg, cu o pagina de profil, mare creator de meme uri in care ironizeaza soferii profesionisti, ne aducea la cunostinta ca are el niste dovezi care il incrimineaza pe om.

Eu nu pot numi colegi specimenele astea, indiferent cat de urmariti ar fi pt benzile desenate pe care le creeaza.

Nu ii doresc, dar oricand poate fi in locul copilului asta si va avea nevoie de sustinere.

Cătă, multa putere !!

Mii de oameni te sustin in tragedia asta in care ai cazut involuntar, doar pt faptul ca te aflai la locul nepotrivit, in momentul nepotrivit.

Drumuri bune, fratilor !!”