Două concerte progressive metal

Nu s-au mai întâlnit până acum cu orădenii amatori de progressive metal. Una vine din Timişoara, cealaltă din Carei. Transceatla şi Untold Faith vor veni duminică, 27 mai, de la ora 19:00, în sala de spectacol din Moszkva.

Edmond Karban este punctul comun între trupele Dordeduh – care a concertat recent în Oradea – şi Makrothumia, devenită Transceatla. Numele lui este legat, de altfel, şi de proiectul Sunset In The 12th House. „Totul a început când am făcut un concert în care ne-am reunit aproape toţi membrii care au participat vreodată în Makrothumia de-a lungul timpului. Sincer să-ţi spun, eu nu am intenţionat să mai adaug încă un proiect muzical la buzunar, ca să zic aşa, însă văzând ambiţia şi dorinţa de a cânta ale colegilor mei, am format Transceatla. Este un proiect muzical la care contribui de dragul lor, dar desigur şi pentru că-mi place să cânt”, mărturiseşte Edmond într-un interviu pentru rockstadt.ro.

Formaţia timişoreană Transceatla a câştigat prima semifinală a concursului Wacken Metal Battle Romania, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Cluj în 2015. La începutul lui 2017 au plecat într-un turneu european, alături de formaţia Dordeduh, trecând prin Haga (Olanda), Paris (Franţa), Gent (Belgia), Tilburg (Olanda), Berlin (Germania), Poznan (Polonia), Tallinn (Estonia). Transceatla înseamnă: Edmond Karban – Vocals, Guitars, Keys & FX, Lulu Toth – Guitars, Gabi Karban – Bass, Andrei Jumuga – Drums.

Formaţia Untold Faith este din Carei şi a fost fondată de membrii trupei Psycho Symphony. Ideea de a crea Untold Faith a fost un mod unic de expresie şi fel de a gândi a ceea ce înseamnă muzica pentru ei. Au devenit curând una din cele mai apreciate şi promiţătoare trupe, condusă de pasiune şi sete de creaţie.

Formaţia este compusă din trei membri care au rădăcinile adânc înfipte în scena underground de metal din România, iar ca solist, un tânăr foarte talentat. Influenţele din muzica lor vin dinspre trupe precum: Gojira, Nevermore, Psychotic Waltz, Mekong Delta, Sikth, Riverside. Cei patru combină diferite stiluri şi elemente, experimentând des în compoziţiile lor. De la părţile melodice, acustice, trec la tehnici de trash şi death metal, condimentate cu ritmuri de groove, sau părţi de growl.

Untold Faith a câştigat locul trei la „Posada Rock 2014” şi anul următor primul loc la „Posada Rock 2015”, şi semifinala de vest la „Wacken Metal Battle Romania 2014″. Untold Faith înseamnă Tömöri Erik – vocals, Mogyorós Attila – guitar, Gindele Róbert – bass şi Gindele Gábor – drums.