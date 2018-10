10 autobuze hibrid, în Oradea

În doi ani ar putea ajunge la Oradea primele autobuze noi, cu tehnologie hibrid diesel. Consiliul Local a aprobat în şedinţa extraordinară de luni indicatorii tehnico-economici ai achiziției a 10 autobuze hibrid. De asemenea, s-au aprobat şi studiul de oportunitate privind „Alinierea parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile”.

„Vor fi zece autobuze hibrid, ele vor funcționa pe electric și pe diesel. Valoarea totală a investiției este de 22.872.000 lei fără TVA, iar estimarea valorii unui autobuz este de 2.287.000 lei. Acest proiect se va depune pentru finanțare împreună cu cele două pasaje din Centrul Civic și din față de la Piața Mare, plus parcarea de tip Park and Ride. Durata de realizare a întregului proiect este de aproximativ 24 de luni”, a spus viceprimarul Florin Birta.

Comparând cele două tehnologii pentru care au optat Clujul şi Oradea, Birta a reluat teoria conform căreia acumulatorii autobuzelor electrice sunt scumpi şi au termen de utilizare scurt, ceea ce face ca investiţia să se amorizeze mult mai greu.

Autonomie mică

Mircea Pop, directorul OTL SA, spune că Oradea e primul oraş din ţară care va avea autobuze hibrid şi insistă că, acum, această tehnologie e mult mai potrivită pentru Oradea.

„Clujul are 11 autobuze electrice, din care patru stau. Au venit cei de la Solaris să le înlocuiască acumulatorii, că sunt în garanţie. În plus, pe traseele pe care au aceste autobuze trebuie neapărat să aibă şi staţii de încărcare a acumulatorilor, pentru că bateria are autonomie de 90 km, dar la 50 e nevoie de o reîncărcare rapidă, care durează cam 10 minute. Aşa că, la valoarea autobuzelor se adaugă şi costul infrastructurii necesare. În plus, în Oradea, la ore de vârf, nu îmi permit să ţin autobuzele câte zece minute în timpul cursei”, spune el, argumentând în favoarea opţiunii orădene.

Finanţare de la UE

Primăria va face achiziția de autobuze în contul unui proiect cu finanţare europeană, care va fi depus spre finanțare în cadrul apelului de proiecte pentru Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/proiecte nefinalizate, al Axei 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, din cadrul POR 2014 – 2020.

Prioritatea de investiție 4.1 – „Mobilitate urbană durabilă” are ca principal rezultat implementarea unor măsuri privind limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Contribuția așteptată la obiectivul de reducere a emisiilor de carbon va fi asigurată, în primul rând, prin scăderea emisiilor de noxe provenite din transport, respectiv prin oferirea opțiunilor de transport alternativ și descurajarea utilizării autoturismelor personale, orașele devenind astfel spații mai puțin poluate pentru cetățenii lor, transmite Primăria.