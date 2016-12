2016, un an dezastruos pentru apicultori

Crescătorii de albine aşteaptă ca la anul să fie legiferată etichetarea mierii şi, implicit, interzicerea amestecului de miere autohtonă cu cea străină. „Anul apicol 2016 a fost unul dezastruos. În ultimii 40 ani nu s-a mai întâlnit un an asemănător, prin prisma producţiilor realizate, precum şi a schimbărilor climatice, care nu au permis valorificarea nectarului. Dacă anul trecut, în 2015, am avut mortalităţi şi depopulări din cauza neonicotinoidelor, anul acesta, din cauza lipsei de hrană, am avut depopulări la 5-7% din efectivul total. În toamnă, depopulările s-au accentuat şi din cauză că multă lume a folosit în hrana familiilor de albine siropuri cu hidrolizat de porumb etc. În condiţiile acestea, apicultorii au ales să facă unificări la un efectiv de peste 400.000 de familii de albine”, a declarat Ioan Fetea, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA).

De asemenea, anul 2016 a fost unul dificil şi în ceea ce priveşte exportul de miere din România, piaţa europeană fiind „sufocată” de importurilor masive din China, Argentina şi Mexic. „E prima dată în ultimii 50 ani de când Asociaţia noastră exportă miere, când nu am mai livrat decât sub 100 de tone de miere. Asta în condiţiile în care noi exportăm circa 1.500-2.000 de tone în fiecare an. Piaţa europeană, din păcate, este plină cu miere din Mexic, Argentina, China. Nici piaţa românească nu face excepţie, atâta vreme cât România importă peste 2.000 de tone din aceste surogate şi le amestecă cu miere românească”, a mai spus Ioan Fetea.

Pentru 2017, apicultorii îşi doresc să blocheze prin lege amestecul de miere românească cu cea străină, nominalizând în cadrul etichetelor de pe borcanele de miere ţara de provenienţă exactă. „Dorim să interzicem prin lege cupajarea, amestecul de miere autohtonă cu cea din import. În borcan să fie miere dintr-o anumită ţară. Clientul să nu mai fie minţit, ca în prezent. Dacă el doreşte să cumpere miere din China, este liber să o facă. Însă dacă doreşte să cumpere miere românească, să nu mai scrie pe aceasta miere din România şi Non-UE. Ne batem joc de o calitate certificată, verificată, în condiţiile în care şi consumul de miere e foarte redus în Romania”, a concluzionat preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA).