A recidivat! Afișele cu Răzvan Doseanu și Liviu Popa au fost din nou lipite prin oraș

Bărbatul și-a recunoscut și prima acțiune de lipire afișe prin oraș și spune că imediat după aceasta a sunat la poliție pentru a-și mărturisi faptele. Ivanov spune că nu are de gând să renunțe până ce nu i se va face dreptate și că mai are încă 1.000 de afișe pe care va continua să le lipească în oraș. Afisele sunt inscriptionate, cu numele chestorului si cu al avocatului – acesta din urma scris gresit cu “i “, in loc de “e”: ” Infractor chestor Popa Liviu/Infractor avocat Dosianu Razvan”.

Acesta mai precizează că a depus pe data de 14 ianuarie un denunț la DNA împotriva lui Răzvan Doseanu și Liviu Popa. Pe avocatul Doseanu îl acuză că l-ar fi obligat să depună mărturie mincinoasă în instanță pe când acesta era avocatul lui. De cealaltă parte, pe fostul inspector șef al IPJ Bihor îl acuză că l-ar fi torturat și abuzat în arest în anul 2013, atunci când a fost închis după ce a strigat în plină stradă „Jos trădătorul Blaga” și „grațiere pentru Becali”, iar apoi a intrat cu mașina în două autovehicule de Poliție sosite la fața locului.