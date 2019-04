Accident înfiorător pe Șoseaua Borșului

Trei masini (un Opel, un Renault si un Seat – acesta din urma inmatriculat in Olanda) au intrat in coliziune, iar in urma accidentului, cei doi dintre soferi au ramas incarcerati, al treilea suferind leziuni mai putin grave.

La fata locului s-au deplasat echipajul de Descarcerare grea, doua echipaje de la Detasamentul 2 de pompieri Oradea (cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si unul de paramedici), echipajul de Terapie Intensiva Mobila de la SMURD si trei echipaje medicale de la Ambulanta Oradea, a transmis mr. Camelia Rosca, de la ISU Crisana Bihor.

Soferul cu leziuni mai putin grave a si fost transportat la spital la ora redactarii acestui material, ceilalti doi au leziuni foarte grave si primesc ajutor medical specializat de la echipele de interventie.

Si politistii au ajuns la fata locului si au demarat cercetarile, fluidizand traficul in zona. “Apelul la 112 a fost dat la ora 14:07, in accidentul de pe DN1, pe Soseaua Borsului fiind implicate trei autoturisme. Traficul nu e blocat. Politistii fac cercetari la fata locului pentru a stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile in care s-a produs accidentul”, a transmis comisarul sef Alina Dinu, de la Politia Bihor.

