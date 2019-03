Actrița Blake Lively, orădeancă get-beget

Cunoscută pentru apariții în filme sau seriale precum Simon Says (Simon spune), Accepted (Acceptat) și Gossip Girl (Gossip Girl – Intrigi la New York), actrița americană Blake Lively, se face remarcată în rândul orădenilor mai ales prin „plimbările” pe care le are prin planșele de prezentare a proiectelor.

Lively, modesta..

Dacă la finele anului 2017, vedeta a fost adăugată în planșele de prezentare a viitoarei pietonale Aurel Lazăr, de această dată ea apare în proiectul de reamenajare a Dealului Ciuperca.

Blake Lively pe strada Aurel Lazăr – © Foto: PMO © Blake Lively pe strada Aurel Lazăr – © Foto: PMO

Cu o modestie ieșită din comun, aceasta apare fără covor roșu și îmbrăcată exact la fel ca și pe pietonală, ba chiar am „aruncat” un ochi și am găsit-o pe Blake la fel îmbrăcată la cumpărături.

Amuzant sau nu, nu avem cum să nu ne punem următoarea întrebare: dacă le e lene să decupeze alte siluete, cum să se aștepte orădenii de la ei să fie originali cu proiectele, care sunt totuși, grele?

Le plac vedetele

Reamintim că și Angelina Jolie a fost la Oradea, mai exact în turbogirația din Centrul Civic.

Angelina Jolie în proiectul de amenajare peisagistică a giraţiei din Centrul Civic @ Foto: PMO © Angelina Jolie în proiectul de amenajare peisagistică a giraţiei din Centrul Civic @ Foto: PMO

