Acuzat de sabotaj, Pasztor cere de urgență anchetă la Aeroport!

Președintele UDMR de la Consiliul Județean, Pasztor Sandor, afirmă că acuzațiile la adresa sa, cum că ar sabota Aeroportul Oradea în favoarea celui din Debrețin sunt nefondate.

„Am auzit că sunt acuzat că sabotez, dar asta este deja doar politică. Peste tot unde am fost, la București, la minister, la firme, l-am dus pe Pașc cu mine. Avem ordinele de deplasare. De asemenea, aflu de la dl Pașc că aș fi fost acuzat (de Ryanair – n.red.) că am încălcat confidențialitatea. Însă, între timp timp ieri (Ryanair – n.red.) trimiseseră scrisoare prin care eram informați că opresc zborurile. Ei opresc zborurile în februarie 2018, fac anunțul, ca apoi să spună că nu am respectat confidențialitatea, la întâlnirea din 26 martie, de la Dublin”, declară Pasztor pentru JURNAL BIHOREAN & BIHON.ro. Președintele CJ Bihor se arată contrariat de atitudinea fostului manager Gheorghe Pașc și spune că a dispus înființarea unei comisii de anchetă, care să verifice anumite acte în legătură cu actitivitatea de la Aeroport. Comisia ar urma să livreze un raport în cursul acestei săptămâni, iar președintele Pasztor promite o conferință de presă „cu actele pe masă”.