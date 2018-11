AFIR şi-a serbat majoratul

AFIR a marcat cei 18 ani de exitenţă alături de beneficiarii fondurilor europene. Astfel, Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 6 NORD VEST- Satu Mare, a organizat la sfârşitul săptămânii la Satu Mare simpozionul regional „Dezvotarea durabilă a mediului rural”.

Cu acest prilej, a avut loc şi o Gală a premiilor. Directorul general al AFIR , Adrian Chesnoiu, a înmânat plachete şi diplome celor mai de succes fermieri, primari şi şefi de instituţii. Au fost premiaţi şi reprezentanţi ai Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 6 Nor Vest, Centrelor AFIR din Bihor, Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Cluj dar şi Grupurilor de Acţiune Locală ( GAL) din regiunea 6 Nord-Vest, care s-au implicat în accesarea de fonduri.

La eveniment au participat secretarii de stat în Minsiterul Agriculturii: Claudiu Sorin Roșu Mareș şi Alexandru Potor. În debutul evenimentului directorul adjunct CRFIR Nord Vest, Mihaela Măhălean, a făcut o scurtă prezentare a istoricului instituţiei, arătând că în cei 18 ani de la înfiinţare au fost atrase fonduri în valoare de 2 miliarde de euro în regiune.

Conform statisticilor Agenţiei în cele şase judeţe au fost semnate 32.000 de contracte de finanţare, a fost înfiinţată 2.500 km de reţea de alimentare cu apă şi canalizare, 2.100 km de drum comunal şi peste 2.000 de km de drumuri agricole şi forestiere. În nord vestul ţării au fost instalaţi în propriile ferme peste 4.000 de tineri are au primit fonduri nerambursabile.

„ În cei 18 ani, AFIR a adus României 11 miliarde de euro pentru investiţii în domeniul rural, prin eforturile conjugate ale colegilor şi fermierilor, care au depus cereri de finanţare, dar şi tuturor colaboratorilor. Încurajez pe toţi tinerii să investească în mediul rural, pentru că AFIR este un partener de nădejde”, a punctat şi directorul general al AFIR Adrian Chesnoiu.

Cuvinte de mulţumire şi de apreciere l-au adresat şi cei doi secretari de stat prezenţi, atât fermierilor şi colaboratorilor, care s-au implicat în accesarea de fonduri nerambursabile, dar şi celor 1800 de angajaţi ai AFIR.

Premiaţi

În cadrul întâlnirii au fost prezentate unele cazuri concrete de proiecte de succes. Din judeţul Bihor au fost premiaţi nouă fermieri şi primari care au în derulare proiecte europene. Astfel, din judeţul Bihor au primit plachete fermierul Robert Muntean, administrator al SC Valentino Land SRL, care are în derulare un proiect în valoare de 710.00 euro, Viorel Andreica –SC Fresco Verde SRL, cu un proiect de 4,999,992 euro, Dan Corbuţ-SC Agroind Cauaceu SA, valoare proiect 2.300.000 euro, Iosif Pazuric -SC Nutrientul SRL care are în derulare un proiect cu o valoare totală de 2,900,000 euro, Paul Irimie -SC Ircom SRL, proiect în valoare de 1.000.000 euro, Alexandru Toth – SC Sandy Impex SRL – valoare proiect 5,200,000 euro şi Nicolae Victor Sala -SC Sala Agrotrading SRL care are în derulare un proiect cu o valoare totală de 1.700.000 de euro.

Doi primari bihoreni care s-au implicat în accesarea de fonduri europene pentru dezvolatarea unor investiţii în mediul rural, primarul din Sânmartin, Cristian Laza, şi primarul din Diosig, Mados Attila, au primit de asemenea plachete.

Diplome au primit şi reprezentanţii instituţiilor bihorene cu care AFIR colaborează.

Cei prezenţi la majoratul AFIR au putut vedea şi un „tezaur viu”. Este vorba desprea Floarea lui Finta din Negreşti Oaş care a prezentat o colecţie de păpuşi îmbrăcate în straie oşeneşti. De asemenea olarii Geza şi Ema Istvanfi din Vama le-a prezentat pe viu oaspeţilor, cum se făureşte o oală de lut pe masa olarului.