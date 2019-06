Ajutați-l pe Constantin să meargă!

Constantin Florin Buga, un bihorean de 42 de ani, are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea să redevină un om normal. Florin este cunoscut ca un om harnic, care muncea din greu ca să-și întrețină familia. Viața lui Florin s-a schimbat în întregime în urmă cu doi ani, când, în urma unei operații efectuate greșit, a fost țintuit într-un scaun cu rotile.

„Este un om harnic, care a muncit din greu. L-am cunoscut în spital. M-a impresionat dorința lui de a-și reveni pentru a putea munci din nou ca să-și întrețină cei doi copii (un băiat de patru ani și o fetiță de 10) și soția, de al cărei sprijin este acum dependent. Este un om zdravăn, bun de lucru. A suferit de o coxartroză de cap femural și a mers cu încredere la primul cabinet medical, dar nu a avut noroc”, ne-a relatat preotul greco-catolic Ioan Aciu, capelan al Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, cel care ne-a prezentat situația dificilă a omului din Lugașu de Jos.

Întorsături întunecate

În urmă cu doi ani, bărbatul a fost operat la șold de un medic din Aleșd. O întorsătură întunecată a evenimentelor avea să-i schimbe cu totul planurile și viața. Din păcate, operația a fost efectuată greșit. Datorită acestei erori, i s-a infectat osul. Cu toate că i-a semnalat medicului durerile apărute după operație, acesta nu a găsit nimic anormal. Nemaisuportând durerile, acesta a ales să ceară și alte păreri. Dar medici de la Cluj-Napoca, Târgu Mureș sau Timișoara au refuzat să preia cazul.

„Mi s-a șlefuit prea tare de pe os și, în urma erorii medicale, mi s-a infectat piciorul. Mi s-a spus, de către doctorul din Aleșd, doi ani, că nu am nimic. Iar alți medici m-au trimis la medicul care m-a operat «să mă repare». În final, am ajuns la un doctor din Satu Mare, foarte bun. În luna martie a acestui an am suferit o altă intervenție (a doua), în urma căreia mi s-a curățat infecția, mi s-a implantat speiser cu antibiotic. Datorită infecției mari care a fost netratată la timp, osul (de la șold până aproape de genunchi) mi s-a dizolvat. Trebuie să merg luna viitoare la o nouă operație care constă într-o grefă de os, ale cărei costuri depășesc 3.000 de euro, plus cheltuielile legate de tratament”, a explicat bărbatul.

Dependent de scaunul cu rotile și de ajutorul soției sale, Florin Buga și familia acestuia trăiesc dintr-un ajutor social și alocația celor doi copii. Venitul abia îi ajută să supraviețuiască. Preotul Aciu a încercat să îi ajute cât a putut ca să poată să subziste.

În ciuda tuturor acestor dificultăți, Florin este plin de speranță și dornic să efectueze noua intervenție chirurgicală, nu numai pentru el însuși, ci mai ales pentru cei doi copii ai săi. Iar noi, orădenii, îl putem ajuta să redevină un tată activ și să adune fondurile necesare operației, prin donații în contul deschis în lei la OTP Bank, pe numele soției sale – Buga Ioana Tabita: RO58OTPV221001205142RO01. Toate donațiile îl vor ajuta pe Florin Buga să efectueze operația, atât de necesară.