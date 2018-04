Bihoreanul Alexandru Jur boxează pentru centura de campion WBC Mediterranean

Primaria Comunei Sinmartin prin Asociatia de Promovare a Turismului in Statiunile Baile Felix si Baile 1 Mai, cu sprijinul Liga Profesionista de Box organizeaza in data de 28 Aprilie la Sala de Sport a Scolii “Floare de Lotus” din Sinmartin o gala de box in care va fi pusa in joc centura de campion WBC Mediterranean.