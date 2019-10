„Am câștigat primul trofeu după o finală de un meci”

Totodată, el a remarcat faptul că echipa sa și-a adjudecat primul trofeu după o finală disputată pe parcursul unui singur meci. „Mă bucur mult pentru această SuperCupă, mai ales că este primul trofeu de acest gen pentru noi. Aveam niște frustrări legate de faptul că nu am câștigat până acum niciun trofeu după o finală de un meci. Pierduserăm mai multe finale de cupă, respectiv două supercupe”, a declarat Achim.

Referitor la aspectele tehnice ale finalei, antrenorul orădean a subliniat revenirea echipei sale, după startul ratat de meci. „Am început foarte prost și am rămas în urmă cu 21 de puncte. Am avut caracter, iar din sfertul doi am arătat o intensitate foarte mare. Mă bucur pentru băieți, care și-au dorit foarte tare o victorie, pentru că au fost extrem de afectați de eliminarea din Champions League. M-am temut de o lipsă de concentrare după acel insucces. Remarc atitudinea lor din sferturile doi, trei și patru, dar este îngrijorător felul în care am început meciul. De acum încolo, va trebui să ne concentrăm pe obiectivele cu adevărat principale din acest sezon. Mă refer la campionat, dar și la intenția de a avea un parcurs cât mai bun în FIBA Europe Cup”, a conchis Cristian Achim.