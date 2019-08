Aproape opt ore de concerte rock în prima zi de Way Too Far Festival

Prima ediţie a festivalului de rock Way Too Far din Bihor a trecut de prima zi.

După amiază s-au montat corturile pe malul lacului, formaţiile au trecut de sound check şi toată lumea a aşteptat cu nerăbdare startul concertelor. N-a fost chiar ora 19, dar pe la opt fără un sfert Kunnstra a urcat pe scenă. Energici, cu un vibe bun, au adunat încet lumea lângă scenă. A surprins Andreea, care s-a dezlănţuit cu un solo de chitară, şi tobarul care a lăsat tobele pe mâna solistei, jucându-se preţ de o piesă la chitară. The Details, proiectul lui Matei Tibacu, carismaticul chitarist al formaţiei Coma, a adus sunetul pop-rock al artiștilor internaționali din anii ’60. Orădenii de la N.O.R. şi-au prezentat proaspătul album „Julia Set”, cu solistul Paul într-un mare chef de cântare. Le-a urmat trupa Coma, aşteptată de multă vreme în Oradea. Iată că Way Too Far i-a adus aproape, spre bucuria fanilor. În play-listul lor s-au înscris piese şi mai noi dar şi mai vechi ca „Stai” sau „Cântă-mi povestea”. Pentru prima dată la Oradea-Ineu a venit şi Omul cu Şobolani, care s-a reîntâlnit cu fani „înrăiţi” veniţi din Timişoara sau Iaşi. Undeva pe la 1 noaptea au urcat pe scenă membrii formaţiei timişorene Implant pentru Refuz, aşteptaţi încă de mulţi rockeri în faţa scenei în ciuda orei „mici”. Aşa cum era de aşteptat, după câteva piese a urcat alături de ei Cătălin Chelemen, solistul formaţiei Coma. Înainte de a cânta „Cer-Pământ”, piesa care va face parte din viitorul album al trupei Implant pentru Refuz, au cântat împreună „Sidef”. Undeva pe scenă, aproape de tobarul Alexandru Hera, Răzvan „Hefe” Rădulescu, observa atent evoluţia colegului de trupă dar şi reacţiile publicului din faţa scenei. IPR a urcat la maxim energia, cu atitudine şi nerv, ca de fiecare dată. Seria de concerte din prima zi de festival a fost încheiată de bistriţenii de la 7 Pași, care deşi au mai avut puţini fani care au rezistat până la ora 3, s-au bucurat de energia lor şi au dus aproape o oră de concert la bun sfârşit punând punct la mai bine de şapte ore de maraton rock. A doua zi de festival va mări probabil numărul spectatorilor la scenă, mai ales că va cânta şi trupa americană Crazy Town, mai repede decât era anunţat, de la ora 22:45, decalaj datorat absenţei trupei maghiare Ossian. FOTO: Way Too Far Festival Day1