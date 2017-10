Atenţie, otravă în spaţiile deschise

Primăria aduce la cunoștința cetățenilor faptul că în perioada 16.10.2017 – 20.10.2017 se vor desfășura lucrări de deratizare pe raza spațiilor deschise din domeniul public al municipiului Oradea: parcuri, spații verzi, maluri de ape etc.

Lucrările vor fi efectuate de Coral Impex SRL, în baza contractului nr. 197.463/23.06.2017 privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în municipiul Oradea.

Produsul ce urmează a fi folosit este Deration Pellet produs raticid gata de folosire sub forma de peleți, fiind avizat de Ministerul Sănătății – Comisia Națională a Produselor Biocide. Produsul face parte din grupele de toxicitate Xn și Xi, are ca substanță activă Bromadiolone și are ca antidot, în caz de ingerare accidentală, vitamina K1.

Cetățenii sunt rugați să își supravegheze cu atenție copiii și animalele de companie pentru a nu intra în contact direct cu substanțele raticide, iar în cazul ingerării accidentale a raticidelor sunt rugați să se adreseze imediat Spitalului Clinic de Urgență.