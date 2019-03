Au igienizat malurile Crişului Repede

În decurs de două ore voluntarii au adunat de la Podul Centenarului şi până la Podul CFR, de pe ambele maluri ale Crişului Repede, 150 de saci menajeri cu deşuri.

„Scopul acţiunii este unul educaţional şi de bune practici. Ne dorim ca de la an la an numărul volunarilor câte iau parte la astfel de acţiuni şi cantitatea de deşeuri aă fie cât mai mică. Lucru aceste se şi întâmplă, deoarece am putut vedea că, faţă de anul trecut cantitatea de deşuri de pe malurile apei este mai mică, în schimb avem tot mai mulţi volutari”, ne-a spus Anca Mihociu, purtătorul de cuvânt al ABA Crişuri.

Ziua Apei

Acţiunea de igienizare derulată luni face parte dintr-o serie mai largă de activităţi pe care ABA Crişuri şi le-a propus a le realiza cu ocazia Zilei Mondiale a Apei.

Astfel, marţi, 19 martie în sala mare a Prefecturii Bihor are loc Comitetul de Bazin Crişuri, acţiune la care participă prefectul judeţului Bihor precum şi reprezentanţii celor mai importante instituţii din resort.

O altă acţiune mult aşteptată de cei mici este „Prietenii lui Stropi”. Vineri, 22 martie, micuţii de la Grădiniţa nr. 28 din Oradea, vor lua parte la o activitate educativă.

Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie.

Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro la 22 decembrie 1992. În România, această zi se sărbătorește din anul 1993.

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.