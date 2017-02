Au reprezentat România la Country Music Meeting Berlin

Cu câteva zile în urmă, Marian Filip împreună cu al sau Filip Band s-au întors de la cel mai mare eveniment de muzică country din Europa şi anume Country Music Meeting Berlin 2017. În cadrul acestui eveniment, Marian şi Filip Band au susţinut un concert sâmbata, în data de 04 ianuarie, pe cea mai mare scenă a locaţiei.

Country Music Meeting Berlin s-a aflat la cea de-a VI-a ediţie. La festival participat formaţii şi artisti din 19 ţări, timp de 3 zile, pe patru scene, în interiorul locaţiei Fontane House din Berlin, cu un număr de 90 de prestaţii artistice. Artiştii au sosit din axe ce pot fi trasate astfel: din Danemarca până în Elveţia, din America până în România şi Rusia, din Finlanda până în Noua Zeelandă. Au fost interpreţi precum: Thompson Brothers (USA), Larry Schuba & Western Union, Hard Travelin’, Padraic “Tiny” McNeela (IRL), Hardcore Troubadours, Music Road Pilots (NL), Rebel Bunch. Show au făcut Can Can Girls din Olanda, N & N Dance Team şi Old America Berlin, ambele din Germania.

Filip Band a interpretat, în primul rând, compoziţiile lui Marian Filip, dar şi un număr de piese de top în country music. Aplauzele au fost pe măsura prestatiei artistice, adică furtunoase, iar dansatorii nu au lipsit din faţa scenei, în timpul concertului. Au fost singurii reprezentanţi ai României la acest mare festival. Chiar dacă au depus eforturi pentru a strânge fonduri, ei au reprezentat ţara din propriul buget. „Am avut contact cu impresari, cu artişti, cu prieteni vechi şi noi, am facut planuri pentru spectacole şi festivaluri viitoare, ne-am simţit extraordinar în această mare familie a muzicii country” , spune Marian Filip. „Mulţumim organizatorilor şi în special lui Frank Lange pentru acceptarea participării noastre la acest festival, la care sperăm să întâlnim toată această lume fantastică şi la următoarea ediţie, din 2018. Vă invităm, la următorul spectacol din Oradea, în data de 14 Februarie , orele 20.00, la Bistro Blues Caffe, alături de îndrăgostiţi, precum şi alături de amatorii de muzică de calitate”, spune Marian Filip.