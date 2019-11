Autorul sloganului #şîeu: „Nimeni nu m-a făcut țăran cu intensitatea cu care m-am făcut eu însumi”

Omul de afaceri şi avocatul Ştefan Mandachi, cel care a lansat manifestul “România vrea autostrăzi” și sloganul #şîeu, cel care a inaugurând, simbolic, un metru de autostradă, construit de el, în Moldova a fost unul dintre speakerii evenimentului care a avut ca temă „Alegeri”.

Ștefan Mandachi a mărturisit că una dintre cele mai mari provocări din viața lui a fost aceea când a realizat primul clip de prezentare a manifestului în care trebuia să intre în rolul unui ţăran autentic.

„Pregăteam împreună cu Mihaela Tatu un discurs la un eveniment și am întrebat-o pe Mihaela: « dar dacă vreau să mă simt mai autentic, pot să păstrez argoul meu de moldovean? Se poate? «Nu! Sub nici o formă, nu. Limba română este limba română». Dar eu sunt un țăran de la Sfântu Ilie cu accent moldovenesc… Și am luat-o foarte în serios. M-am gândit de câte ori am repetat când am făcut acest filmuleț, această dublă. Și trebuia să joc și rolul de actor și să fiu și autentic. Pe de o parte, trebuia să-mi imaginez, cum îmi spuneau cei din echipă, că sunt un țărănoi pur sânge, dar pe de altă parte, nici nu trebuia să decad breasla țăranilor, breasla rurală. Și atunci am tras cele mai multe duble în zona asta și mă gândeam că nimeni nu m-a făcut țăran cu intensitatea cu care m-am făcut eu însumi”, a spus Ștefan Mandachi.

Antreprenorul a mărturist apoi și că „după evenimentul 15 martie, multă lume m-a considerat nebun”. Pe 15 martie, la ora 15:00, Mandachi a cerut românilor să se oprească 15 minute pentru a protesta că nu avem autostrăzi. „Noi suntem simpli, de fapt, dar putem face lucruri mari. Până la urmă, toţi suntem nişte ţărani, dar depinde de noi dacă rămânem la acel nivel sau dacă evoluăm”, a conchis omul de afaceri.

Antreprenori în școli

Cea mai nouă propunere a lui Mandachi este aceea ca antreprenorii români să meargă în școli și să le spună elevilor despre impozitele pe care le plătesc patronii români.