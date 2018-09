Autostrada Oradea – Arad devine posibilă datorită Poloniei

Via Carpatia este o rețea de autostrăzi menită să lege Marea Baltică de Marea Neagră și de Marea Mediterană. Oradea apare pe harta acestei rețele de infrastructură rutieră, devenind o veritabilă placă turnantă, la granița cu Ungaria. Guvernul Poloniei insistă pentru această autostradă cu rol strategic economic și militar, iar Guvernul României se raliază, finalmente.

Pe tronsonul Viei Carpatia din România, Oradea – Arad – Lugoj reprezintă trunchiul autostrăzii, care ulterior se bifurcă, spre Sibiu și mai departe, spre Constanța, către Marea Neagră, respectiv către Calafat și, mai departe, prin Bulgaria, până la portul Salonic de la Marea Egee.

Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări, găzduit în România, la București, a însemnat definirea a trei priorități pentru cele 12 state membre ale Inițiativei: infrastructura rutieră, infrastructura energetică și digitalizarea.

Iar obiectivul concret în materie de infrastructură rutieră este chiar Via Carpatia. În România, ar trebui realizate de la zero tronsoanele Oradea – Arad, Lugoj – Calafat (granița cu Bulgaria), Sibiu – Pitești, centura Bucureștiului și, desigur, finalizarea tronsonului Lugoj – Deva.

Lobby de Bihor

Județul Bihor a fost reprezentat la summit-ul Inițiativei celor Trei Mări de la București, printr-o delegație formată din președintele Consiliului Județean, Pasztor Sandor, prefectul Ioan Mihaiu, europarlamentarul Emilian Pavel, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean, Adrian Simon, și directorul Cancelariei Prefectului, Răzvan Puia. Motivația delegației bihorene în Capitală: lobby susținut pentru realizarea autostrăzii Oradea – Arad, ca parte integrantă în Via Carpatia. Aceștia au asistat la panelurile de discuție pe cele trei priorități ale Inițiativei și, mai important, s-au întâlnit cu secretarii de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Minea și Ion Iordăchescu. De asemenea, era programată o întâlnire și cu vicepremierul Ana Birchall.

Din discuțiile purtate cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, s-a concluzionat că Guvernul a inclus între prioritățile sale punerea în practică a autostrăzii Via Carpatia și pe teritoriul României, cu includerea autostrăzii Oradea – Arad pe lista cu priorități.

„România agreează Via Carpatia și e și Oradea pe hartă. Însă doar atunci când se identifică o sursă de finanțare. România vrea să facă acest pas doar când e identificată 100% sursa. Însă principiul contează”, ne-a declarat Pasztor Sandor, președintele CJ Bihor.

Autostradă dorită în Vest

În martie a.c., la inițiativa Consiliului Județean și a Prefecturii Bihor, județele Bihor, Arad, Timiș și Satu Mare semnaseră un protocol de colaborare pentru construirea drumurilor ce vor compune Via Carpatia în România. Maria Magdalena Grigore, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, nu a mai ajuns atunci la Oradea, din cauza problemelor meteorologice pe care le-a întâmpinat zborul de la București. Ulterior, șeful cabinetului președintelui CJ Bihor, Adrian Simon, și șeful Cancelariei Prefectului, Răzvan Puia, au fost trimișii Bihorului la forumul anual al Inițiativei celor Trei Mări, ținut în orașul polonez Rzeszow. Polonia are în plan realizarea a 700 km de autostradă în estul Poloniei, ca parte integrantă în proiectul strategic Via Carpatia. De asemenea, Ungaria vrea să lege orașul Miskolc de Slovacia și, implicit, de Debrețin, după care traseul ajunge la Oradea. Deocamdată, de la Oradea nu pornește nicio autostradă, iar CNAIR întârzie încă să anunțe oficial câștigătorii licitației pentru cele trei tronsoane din autostrada Borș – Suplacu de Barcău.